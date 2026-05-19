Вячеслав Федорищев и Александр Шамсутдинов обсудили вопросы развития хоккея в Самарской области 

22 мая в Центральной городской библиотеке имени Крупской, пройдет научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков». 
В Самаре состоится научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков»
Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия
19 мая на торжественной линейке в самарской Школе № 29 состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».
В Самаре наградили победителей детского юношеского конкурса по ПБ «Неопалимая Купина»
По итогам конкурса будет сформирована интерактивная карта с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного «Золотого кольца», которая станет ориентиром для планирования будущих поездок.
Самарцев могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию Золотого кольца
До 1 июня 2026 года Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших».
Бренды губернии принимают участие во всероссийском конкурсе «Знай наших»
22 мая 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия. 
В преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков в Самарской области состоится прямая телефонная линия
Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим Михаилом Башкатовым состоялась в школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области.
Книга вместо телефона: актер Михаил Башкатов дал совет школьникам Отрадного
18 мая 2026 года на остановке общественного транспорта около ТЦ, расположенного в Советском районе Самары, на школьника напали безнадзорные собаки.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Вячеслав Федорищев и Александр Шамсутдинов обсудили вопросы развития хоккея в Самарской области 

Вячеслав Федорищев сообщил, что тольяттинская «Лада» продолжит играть в КХЛ.

Во вторник, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Полипласт» Александром Шамсутдинов. Обсуждались итоги минувшего сезона и наметили планы дальнейшей совместной работы.

В мае 2025 года между Правительством Самарской области и ГК «Полипласт» было заключено соглашение, предусматривающее поддержку хоккея, в том числе клубов «Лада» и ЦСК ВВС. На сегодняшней встрече Вячеслав Федорищев и Александр Шамсутидинов рассмотрели итоги минувшего сезона и планы дальнейшей совместной работы. 

 «В последние дни получал от болельщиков в социальных сетях и мессенджере MAX сообщения с переживаниями по поводу дальнейшей судьбы клуба. Опасения понятны: команда выступила не на самом высоком уровне, – отметил по итогам встречи губернатор. – Болельщикам и всем, кто любит хоккей, не стоит переживать. «Лада» будет и дальше выступать в чемпионате КХЛ. Могу заверить: Правительство Самарской области совместно с «Полипластом», как и планировалось, продолжает ритмично поддерживать нашу легендарную хоккейную команду. Партнерство у нас стратегическое: цели и задачи, которые были ранее поставлены перед клубами и академиями, остались».

Как отметил губернатор,  в межсезонье «Ладе» предстоит провести большую подготовительную  работу к новому чемпионату, сделать правильные выводы, принять ряд решений. «Несомненно, Тольятти заслуживает того, чтобы команда боролась за высокие  турнирные позиции, радовала многочисленных болельщиков красивой игрой и победами. Необходимо сформировать для этого необходимый фундамент. Правительство и спонсоры помогут, финансовые  условия создадим», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.   

Глава региона отметил, что благодаря сотрудничеству с ГК «Полипласт» ЦСК ВВС показал хороший результат – команда впервые в своей истории вышла в 1\8 финала чемпионата ВХЛ.    

«Есть успехи у молодежных команд региона, поэтому здесь мы видим, что такая синергия позволяет развиваться, двигаться вперед. Мы уверены, что наши команды будут сильнее и будут радовать болельщиков».

Председатель совета директоров группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов отметил поддержку болельщиков.   

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и терпение. Мы понимаем, что этот сезон оказался непростым и не все ожидания были оправданы. Тем не менее, совместно с клубом и Правительством Самарской области мы настроены на продолжение развития хоккея в регионе. Мы приложим все усилия, чтобы в следующем сезоне команда  порадовала болельщиков новыми победами», – сказал Александр Шамсутдинов. 

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

