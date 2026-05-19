Вячеслав Федорищев и Александр Шамсутдинов обсудили вопросы развития хоккея в Самарской области 

Во вторник, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Полипласт» Александром Шамсутдинов. Обсуждались итоги минувшего сезона и наметили планы дальнейшей совместной работы.

В мае 2025 года между Правительством Самарской области и ГК «Полипласт» было заключено соглашение, предусматривающее поддержку хоккея, в том числе клубов «Лада» и ЦСК ВВС. На сегодняшней встрече Вячеслав Федорищев и Александр Шамсутидинов рассмотрели итоги минувшего сезона и планы дальнейшей совместной работы.

«В последние дни получал от болельщиков в социальных сетях и мессенджере MAX сообщения с переживаниями по поводу дальнейшей судьбы клуба. Опасения понятны: команда выступила не на самом высоком уровне, – отметил по итогам встречи губернатор. – Болельщикам и всем, кто любит хоккей, не стоит переживать. «Лада» будет и дальше выступать в чемпионате КХЛ. Могу заверить: Правительство Самарской области совместно с «Полипластом», как и планировалось, продолжает ритмично поддерживать нашу легендарную хоккейную команду. Партнерство у нас стратегическое: цели и задачи, которые были ранее поставлены перед клубами и академиями, остались».

Как отметил губернатор, в межсезонье «Ладе» предстоит провести большую подготовительную работу к новому чемпионату, сделать правильные выводы, принять ряд решений. «Несомненно, Тольятти заслуживает того, чтобы команда боролась за высокие турнирные позиции, радовала многочисленных болельщиков красивой игрой и победами. Необходимо сформировать для этого необходимый фундамент. Правительство и спонсоры помогут, финансовые условия создадим», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что благодаря сотрудничеству с ГК «Полипласт» ЦСК ВВС показал хороший результат – команда впервые в своей истории вышла в 1\8 финала чемпионата ВХЛ.

«Есть успехи у молодежных команд региона, поэтому здесь мы видим, что такая синергия позволяет развиваться, двигаться вперед. Мы уверены, что наши команды будут сильнее и будут радовать болельщиков».

Председатель совета директоров группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов отметил поддержку болельщиков.

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и терпение. Мы понимаем, что этот сезон оказался непростым и не все ожидания были оправданы. Тем не менее, совместно с клубом и Правительством Самарской области мы настроены на продолжение развития хоккея в регионе. Мы приложим все усилия, чтобы в следующем сезоне команда порадовала болельщиков новыми победами», – сказал Александр Шамсутдинов.

