Книга вместо телефона: актер Михаил Башкатов дал совет школьникам Отрадного

Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим Михаилом Башкатовым состоялась в школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области. Она прошла в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы вошёл в список самых активных клубов страны. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

В рамках федерального проекта «Чтецкие программы» Российского общества «Знание» гость пообщался с юными читателями о роли литературы в жизни человека, о книгах, которые формируют вкус и мировоззрение, а также о своем пути в профессию.

В ходе творческой встречи Михаил Башкатов рассказал о своем читательском пути: от первой осознанной книги, ради которой он записался в библиотеку, до привычки перечитывать классику и поиска «своих» авторов. Он подчеркнул, что любовь к чтению и стихам привила ему мама, что в дальнейшем привело его в театр и кино.

«Я люблю читать, стараюсь делать это каждый день. Даже поставил себе челлендж: 20 минут в день спорту и 20 минут чтению. Помню книгу, из-за которой пришлось пойти в библиотеку. Это были восьмидесятые, с книгами был дефицит. У нас дома был «Волшебник Изумрудного города» и «Урфин Джюс», а продолжения — «Огненный бог Марранов» и других — не было. Пришлось записаться в детско-юношескую библиотеку, получить читательский билет и ходить в читальный зал, потому что на руки не выдавали. Я ходил, наверное, неделю, каждый день читал эту книгу. Вот это было осознанное чтение — когда мне хотелось дочитать всю серию», — поделился лектор.

Он рассказал, что привык перечитывать любимые произведения раз в пять лет: Ильф и Петров — «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок», Булгаков — «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце». Михаил Башкатов подчеркнул, что есть книги, которые русский человек обязан прочитать, чтобы быть в контексте, чтобы среди культурных образованных людей не чувствовать себя дискомфортно.

«На мой вкус в литературе повлияла мама. Она сначала читала мне сама, потом мы читали вместе: она страничку, я страничку. Она привила мне любовь к стихам. Благодаря этому я рано научился запоминать стихи — для меня это был лайфхак: выучил стихотворение и получил пятерку по литературе. Меня начали звать на чтецкие конкурсы, а потом в школе сказали, что в театре не хватает мальчиков. Так я попал в школьный театр, а дальше все понеслось», — поделился с ребятами актер.

Гость отметил, что чтение — это тренировка ума и речи, которая делает человека «объёмным», и посоветовал молодым слушателям выбирать книгу вместо бесцельного сидения в телефоне, поскольку «тот, кто сегодня читает книги, завтра будет управлять теми, кто сидит в телефоне».

Завершилась встреча чтением отрывков из Чехова, Жюля Верна, стихов, которые Михаил Башкатов тепло прокомментировал, и живым диалогом с юными участниками о профессии, юморе и любимых ролях.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»