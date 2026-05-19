Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре.
Вячеслав Федорищев посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия
19 мая на торжественной линейке в самарской Школе № 29 состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».
В Самаре наградили победителей детского юношеского конкурса по ПБ «Неопалимая Купина»
По итогам конкурса будет сформирована интерактивная карта с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного «Золотого кольца», которая станет ориентиром для планирования будущих поездок.
Самарцев могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном 60-летию Золотого кольца
До 1 июня 2026 года Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» принимают заявки на участие в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших».
Бренды губернии принимают участие во всероссийском конкурсе «Знай наших»
22 мая 2026 г. с 1100 до 1200 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия. 
В преддверии Международного дня защиты детей и начала периода летних отпусков в Самарской области состоится прямая телефонная линия
Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим Михаилом Башкатовым состоялась в школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области.
Книга вместо телефона: актер Михаил Башкатов дал совет школьникам Отрадного
18 мая 2026 года на остановке общественного транспорта около ТЦ, расположенного в Советском районе Самары, на школьника напали безнадзорные собаки.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по г. Отрадному оперативно оказали помощь местному жителю, ставшему участником ДТП на одном из городских перекрёстков.
Житель Отрадного поблагодарил сотрудников ГАИ СО за оказанную помощь на дороге
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Книга вместо телефона: актер Михаил Башкатов дал совет школьникам Отрадного

150
Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим Михаилом Башкатовым состоялась в школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области.

Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим Михаилом Башкатовым состоялась в школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области. Она прошла в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы вошёл в список самых активных клубов страны. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».
В рамках федерального проекта «Чтецкие программы» Российского общества «Знание» гость пообщался с юными читателями о роли литературы в жизни человека, о книгах, которые формируют вкус и мировоззрение, а также о своем пути в профессию. 
В ходе творческой встречи Михаил Башкатов рассказал о своем читательском пути: от первой осознанной книги, ради которой он записался в библиотеку, до привычки перечитывать классику и поиска «своих» авторов. Он подчеркнул, что любовь к чтению и стихам привила ему мама, что в дальнейшем привело его в театр и кино. 
«Я люблю читать, стараюсь делать это каждый день. Даже поставил себе челлендж: 20 минут в день спорту и 20 минут чтению. Помню книгу, из-за которой пришлось пойти в библиотеку. Это были восьмидесятые, с книгами был дефицит. У нас дома был «Волшебник Изумрудного города» и «Урфин Джюс», а продолжения — «Огненный бог Марранов» и других — не было. Пришлось записаться в детско-юношескую библиотеку, получить читательский билет и ходить в читальный зал, потому что на руки не выдавали. Я ходил, наверное, неделю, каждый день читал эту книгу. Вот это было осознанное чтение — когда мне хотелось дочитать всю серию», — поделился лектор.
Он рассказал, что привык перечитывать любимые произведения раз в пять лет: Ильф и Петров — «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок», Булгаков — «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце». Михаил Башкатов подчеркнул, что есть книги, которые русский человек обязан прочитать, чтобы быть в контексте, чтобы среди культурных образованных людей не чувствовать себя дискомфортно.
«На мой вкус в литературе повлияла мама. Она сначала читала мне сама, потом мы читали вместе: она страничку, я страничку. Она привила мне любовь к стихам. Благодаря этому я рано научился запоминать стихи — для меня это был лайфхак: выучил стихотворение и получил пятерку по литературе. Меня начали звать на чтецкие конкурсы, а потом в школе сказали, что в театре не хватает мальчиков. Так я попал в школьный театр, а дальше все понеслось», — поделился с ребятами актер.
Гость отметил, что чтение — это тренировка ума и речи, которая делает человека «объёмным», и посоветовал молодым слушателям выбирать книгу вместо бесцельного сидения в телефоне, поскольку «тот, кто сегодня читает книги, завтра будет управлять теми, кто сидит в телефоне». 
Завершилась встреча чтением отрывков из Чехова, Жюля Верна, стихов, которые Михаил Башкатов тепло прокомментировал, и живым диалогом с юными участниками о профессии, юморе и любимых ролях.
Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества «Знание».

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
621
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
577
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
774
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1515
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1424
Весь список