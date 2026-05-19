Житель Отрадного поблагодарил сотрудников ГАИ СО за оказанную помощь на дороге

Сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по г. Отрадному оперативно оказали помощь местному жителю, ставшему участником дорожно-транспортного происшествия на одном из городских перекрёстков.



Прибыв на место происшествия, полицейские оценили дорожную обстановку, оказали водителю первую помощь и обеспечили безопасность движения. Из-за сильного дождя и неисправности автомобиля мужчина оказался в затруднительной ситуации и не мог самостоятельно продолжить движение.



Сотрудники Госавтоинспекции оградили место ДТП, организовали безопасное движение транспорта, оказали водителю необходимую помощь, отбуксировали неисправный автомобиль в ближайший автосервис и оставались рядом до приезда родственников мужчины.



Рядовой случай на дороге остался бы незамеченным, но в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили пост жителя Отрадного со словами благодарности и описанием ситуации. На оперативном совещании руководитель отметил инспекторов ДПС Госавтоинспекции О МВД России по г. Отрадному и поставил их действия в пример коллегам, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

