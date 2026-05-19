Более 88 тысяч обращений поступило в ЕДДС Самары за первый квартал 2026 года

В рамках заседания городской комиссии по ЧС в Самаре подвели промежуточные итоги работы Единой дежурно-диспетчерской службы за I квартал 2026 года. С января по март через голосовую систему круглосуточной обратной связи «112» в ЕДДС города Самары поступило более 88 тысяч обращений граждан. Каждое из обращений было обработано и направлено исполнителям.



«Взаимодействие Единой дежурно диспетчерской службы с другими городскими службами — это командный механизм, от слаженной работы которого зависит безопасность каждого жителя Самары. Когда все звенья цепи, от диспетчеров до спасателей, действуют сообща, обмениваются информацией быстро и четко, помощь оказывается оперативно в любой ситуации. Сейчас, в весенне-летний период, особое внимание уделяем профилактике лесных пожаров, все обращения по пожарам и возгораниям и происшествиям на водоемах оперативно обрабатываются сотрудниками службы. Уверен, наши специалисты справятся со всеми задачами», – сказал глава города Самары Иван Носков.



В течение первого квартала специалисты и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС приняли участие в 13 учениях и тренировках по планам МЧС России, ГУ МЧС России по Самарской области и Правительства региона. Особое внимание было уделено подготовке к весеннему паводку: обновлены паспорта территорий и потенциально опасных объектов, проведены внеплановые проверки и инструктажи для сотрудников.



Как отметил руководитель МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» Сергей Лапицкий, наибольшее количество обращений, поступивших в ЕДДС за первый квартал, связаны с инцидентами в сфере ЖКХ. Также поступали сообщения о преступлениях, поиске пропавших людей и чрезвычайных ситуациях, связанных с непогодой.



«Особое внимание уделяем сезонным вызовам. Зимой, например, это проблемы, связанные с холодом, гололедом, работой отопительных систем. Сейчас есть обращения по проведению гидравлических испытаний, вопросам пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима. Как ключевое звено в системе оперативного реагирования мы постоянно совершенствуем процессы сбора и обработки первичной информации, активно взаимодействуем с сотрудниками ГУ МЧС России по Самарской области», – отметил руководитель МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» Сергей Лапицкий.



ЕДДС города Самары была образована в 2012 году для решения задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. По итогам смотра-конкурса «Лучшая ЕДДС Самарской области», который проводит ГУ МЧС России по Самарской области, ЕДДС города Самары заняла III место.

