Медсестра из Октябрьска два года спасала участников СВО в ЛНР

Медицинская сестра Октябрьской центральной городской больницы, ветеран боевых действий Надежда Сибгатуллина в 2023 году отправилась в зону специальной военной операции, где прослужила санинструктором в батальоне материального обеспечения 2 года.

Как рассказала главный врач больницы Светлана Шугурова, Надежда Александровна работает более 26 лет и всегда отличалась активной жизненной позицией.

«Она одной из первых откликнулась на призыв о восстановлении медицинской службы на новых территориях. Через некоторое время она собралась и приняла решение поехать в ЛНР», — отметила Светлана Шугурова.

Вместе с коллегой из Октябрьска они вдвоем отвечали за здоровье целого подразделения. Работа в полевых условиях включала оказание неотложной помощи, эвакуацию раненых в госпитали, сопровождение на военно-врачебные комиссии.

«Формат работы, конечно, отличался от привычной педиатрии. Там было взрослое население, фронт был в ста километрах, но ракетная и авиационная опасность была каждый день. Вся ответственность была на нас», —рассказала Надежда Александровна.

В зоне СВО Надежда Сибгатуллина обрела личное счастье— там она встретила своего будущего мужа, военнослужащего. Сегодня ее супруг продолжает службу, а Надежда Александровна вернулась на работу в Октябрьскую больницу.

Также в преддверии 8 марта Надежда Александровна была награждена почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области за плодотворный труд, профессиональное мастерство и добросовестное исполнение должностных обязанностей при оказании медицинской помощи участникам специальной военной операции.

На данный момент в зоне СВО находятся еще двое сотрудников, с которыми больница поддерживает связь и которых также ждут дома.

Фото: минздрав СО