Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»

В Самаре подвели предварительные итоги зимнего сезона 2025–2026 годов. Несмотря на сложные погодные условия и обилие осадков, дорожно-коммунальные службы города справились с уборкой снега, однако работа управляющих компаний вызвала замечания со стороны администрации.



С начала зимнего периода с улиц Самары вывезено более 454 тысяч тонн снега. Только в марте этот показатель составил свыше 78 тысяч тонн, что почти втрое превышает объемы аналогичного периода прошлого года. В пиковые дни после обильных снегопадов техника вывозила до 10 тысяч тонн снежных масс в сутки.

Глава города Иван Носков отметил, что прошедшая зима потребовала пересмотра подходов к уборке и модернизации логистики.



«Прошедшая календарная зима выдалась сложной из за нескольких залповых снегопадов, в пиковые моменты вывоз снега наращивали до 10 тысяч тонн в сутки. В этом сезоне изменили логистику: днём службы занимаются расчисткой, ночью — вывозом снега. Также начали освобождать от снега частный сектор, город взял на обслуживание неразграниченные территории. Несмотря на сложности, в целом дорожно коммунальные службы Самары отработали удовлетворительно. Есть замечания по качеству работы отдельных управляющих компаний и ТСЖ, но дороги и основные тротуары в течение зимы расчищали оперативно. Наша главная задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей», – подчеркнул Иван Носков.

В приоритетном порядке этой зимой очищались остановки общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы и улицы с наиболее интенсивным движением. Ежесуточно на линии работало в среднем более 450 единиц спецтехники. Особое внимание уделялось прилотковой части дорог, чтобы не допустить сужения проезжей части.

Существенным подспорьем в уборке пешеходных зон стала новая малогабаритная техника. Как рассказала директор МП «Благоустройство» Ольга Устинова, этой зимой город получил восемь мини-погрузчиков «Шмель» и восемь мини-пылесосов ЗИК.

«С ними стало гораздо проще и быстрее убирать пешеходные зоны: техника не только расчищает снег, но и помогает распределять противогололёдные материалы. Сейчас "малыши" вовсю трудятся на улицах, помогают нам дочистить город после снегопадов. Как только сойдёт снег, мы их переоснастим: поменяем навесное оборудование и будем использовать летом — например, для подметания тротуаров со смачиванием», – пояснила Ольга Устинова.

Параллельно с завершением зимних работ городские службы приступили к подготовке к весеннему паводку. Специалисты МП «Инженерные системы» уже очистили решетки и провели профилактическую промывку горячей водой 1499 ливневых колодцев, расположенных в низинных участках Самары.