Россияне не поедут на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
Telegram по итогам вторника, 17 марта, заблокировал более 100 тыс. групп и каналов
Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе
Кадровые центры «Работа России» предоставляют широкие возможности для профессионального переобучения разным категориям граждан
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
В Самаре стартовал инновационный проект «Школьная Академия Городских Инициатив»
Боевой генерал и участник СВО - первый на предварительном голосовании в Самарской области
Госдума приняла закон, исключающий штраф за езду без ОСАГО чаще раза в сутки
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»

В Самаре подвели предварительные итоги зимнего сезона 2025–2026 годов. Несмотря на сложные погодные условия и обилие осадков, дорожно-коммунальные службы города справились с уборкой снега, однако работа управляющих компаний вызвала замечания со стороны администрации.


С начала зимнего периода с улиц Самары вывезено более 454 тысяч тонн снега. Только в марте этот показатель составил свыше 78 тысяч тонн, что почти втрое превышает объемы аналогичного периода прошлого года. В пиковые дни после обильных снегопадов техника вывозила до 10 тысяч тонн снежных масс в сутки.
Глава города Иван Носков отметил, что прошедшая зима потребовала пересмотра подходов к уборке и модернизации логистики.


«Прошедшая календарная зима выдалась сложной из за нескольких залповых снегопадов, в пиковые моменты вывоз снега наращивали до 10 тысяч тонн в сутки. В этом сезоне изменили логистику: днём службы занимаются расчисткой, ночью — вывозом снега. Также начали освобождать от снега частный сектор, город взял на обслуживание неразграниченные территории. Несмотря на сложности, в целом дорожно коммунальные службы Самары отработали удовлетворительно. Есть замечания по качеству работы отдельных управляющих компаний и ТСЖ, но дороги и основные тротуары в течение зимы расчищали оперативно. Наша главная задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей», – подчеркнул Иван Носков.
В приоритетном порядке этой зимой очищались остановки общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы и улицы с наиболее интенсивным движением. Ежесуточно на линии работало в среднем более 450 единиц спецтехники. Особое внимание уделялось прилотковой части дорог, чтобы не допустить сужения проезжей части.
Существенным подспорьем в уборке пешеходных зон стала новая малогабаритная техника. Как рассказала директор МП «Благоустройство» Ольга Устинова, этой зимой город получил восемь мини-погрузчиков «Шмель» и восемь мини-пылесосов ЗИК.
«С ними стало гораздо проще и быстрее убирать пешеходные зоны: техника не только расчищает снег, но и помогает распределять противогололёдные материалы. Сейчас "малыши" вовсю трудятся на улицах, помогают нам дочистить город после снегопадов. Как только сойдёт снег, мы их переоснастим: поменяем навесное оборудование и будем использовать летом — например, для подметания тротуаров со смачиванием», – пояснила Ольга Устинова.
Параллельно с завершением зимних работ городские службы приступили к подготовке к весеннему паводку. Специалисты МП «Инженерные системы» уже очистили решетки и провели профилактическую промывку горячей водой 1499 ливневых колодцев, расположенных в низинных участках Самары.

Новости по теме
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026, 10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
Крым – родной дом для представителей многих национальностей, населяющих полуостров, – русских, украинцев, татар и многих других, излюбленное место отдыха... Общество
202
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026, 17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий... Политика
504
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026, 17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ. Политика
547

Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
212
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
505
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
549
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
17 марта 2026  16:55
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
511
Весь список