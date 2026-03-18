Проект из Самарской области вышел в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение»

На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Премия присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан.

В 2026 году на соискание премии было подано рекордное количество заявок – 63 397 проектов со всей страны. В финал вышли 110 лучших инициатив, среди которых – проект «Голос молодого поколения» заместителя главы администрации Кинель-Черкасского района Елены Баклановой. Он представлен в номинации «Диалог с населением – открытость власти».

Проекты-финалисты охватывают широкий спектр направлений: комплексное развитие территорий, взаимодействие власти с жителями и бизнесом, поддержку участников СВО и их семей, укрепление традиционных ценностей и гармонизацию межнациональных отношений.

До 6 апреля 2026 года каждый житель страны может поддержать понравившиеся проекты на странице народного голосования на портале Госуслуг. Необходимо выбрать по одному проекту в каждой из 11 номинаций и нажать «Проголосовать». Голосование определит ТОП-40 проектов, которые будут представлены членам Наблюдательного совета премии.

Победителей и лауреатов премии «Служение» объявят 21 апреля 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» присваивается представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие городов, посёлков и деревень. Её цель — поддержать инициативы, направленные на служение обществу, и дать возможность каждому муниципальному служащему, главе, депутату, активисту ТОС или сельскому старосте рассказать о своих проектах и управленческих решениях.

