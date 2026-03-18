В Самарском политехе создали оригинальную установку для изучения свойств плавких электролитов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе запустили новый обучающий курс для креативного бизнеса.
18 марта в ходе рейдов ГАИ СО особое внимание уделяется проверке соблюдения правил перевозки детей . Кроме того, инспекторы контролируют факты управления транспортом в состоянии опьянения .
Температура воздуха 19 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +7, +9°С. Ночью местами гололедица.
18 марта в Управлении Росреестра СО прошла интеллектуальная квиз-игра, призванная расширить кругозор участников в области географии, истории и культуры уникального полуострова.
20 марта на сцене концертного зала Центральной детской хоровой школы состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре».
В 2026 году всероссийский проект «Многодетная Россия» начинает новый цикл мероприятий — с фокусом на то, что нередко остается в тени громких лозунгов: повседневных практических решениях, которые делают семью сильнее, а социальную среду дружелюбнее к родит
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
 Футзальные «Крылья Советов» завоевали бронзу во всероссийских соревнованиях по футзалу «Первая лига» (региональный этап).
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.91
0.86
EUR 93.16
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарском политехе создали оригинальную установку для изучения свойств плавких электролитов

202
Студент химико-технологического факультета Самарского политеха Олег Губанов под руководством старшего преподавателя кафедры «Общая и неорганическая химия» Антона Финогенова разработал экспериментальную установку, позволяющую одновременно измерять температуру фазовых переходов и электропроводность расплавов солей и солевых смесей. Они используются как плавкие электролиты в химических источниках тока, например, в специализированных аварийных аккумуляторных батареях.

В основе работы установки лежит дифференциальный термический анализ (ДТА). Он применяется для определения температуры фазовых превращений и основан на регистрации разницы температур между изучаемым образцом и эталоном, которым служит вещество, не претерпевающее изменений в выбранном интервале температур.

Традиционный ДТА используется при производстве полимеров и переработке пластика для определения температуры плавления, кристаллизации и стеклования. Однако многие важные процессы, например, распад твёрдых растворов в полупроводниках или изменение структуры расплавов солей, могут происходить без поглощения или выделения тепла, но кардинально менять электропроводность материала. Классический ДТА такие изменения «не видит», что создаёт риск пропустить важнейшие этапы в технологии производства материала.

Для решения проблемы разработчики совместили в одной установке два метода: дифференциальный термический анализ (измерение температуры фазового перехода) и кондуктометрию (измерение электропроводности). То есть установка может считывать электропроводность расплава и одновременно с этим записывать изменение его температуры.

«Конструкция отличается оригинальностью, - говорит Олег Губанов, Термопары для измерения температуры расположены снизу тиглей с исследуемыми образцами, тогда как электроды для определения электропроводности погружаются непосредственно в расплав солей. Такой подход позволяет исследовать изменение электропроводности расплава в динамике, вплоть до момента кристаллизации».

Внедрение установки позволяет определить наибольшую электропроводность вещества в широком диапазоне температур, вместо того, что бы измерять один образец при разной статичной температуре.

Сейчас установка существует в виде действующего лабораторного прототипа. Разработчики намерены продолжить работу по совершенствованию аппарата.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
217
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
209
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
411
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
533
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
573
Весь список