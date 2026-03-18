В Самарской области лекторы Общества «Знание» рассказывают об истории воссоединения с Крымом

Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе запустили новый обучающий курс для креативного бизнеса.
120 креативных предпринимателей региона усилят бизнес-знания в программе от центра «Мой бизнес»
18 марта в ходе рейдов ГАИ СО особое внимание уделяется проверке соблюдения правил перевозки детей . Кроме того, инспекторы контролируют факты управления транспортом в состоянии опьянения .
Сегодня сотрудники ГАИ СО проводят рейдовые профилактические мероприятия
Температура воздуха 19 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +7, +9°С. Ночью местами гололедица.
19 марта в регионе без осадков, до +10°С
18 марта в Управлении Росреестра СО прошла интеллектуальная квиз-игра, призванная расширить кругозор участников в области географии, истории и культуры уникального полуострова.
Крым – это Россия:  в Росреестре СО прошла интеллектуальная квиз-игра
20 марта на сцене концертного зала Центральной детской хоровой школы состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре».
В Самаре состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре»
В 2026 году всероссийский проект «Многодетная Россия» начинает новый цикл мероприятий — с фокусом на то, что нередко остается в тени громких лозунгов: повседневных практических решениях, которые делают семью сильнее, а социальную среду дружелюбнее к родит
Форум семей «Многодетная Россия» в 2026 году пройдёт в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия»
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова
 Футзальные «Крылья Советов» завоевали бронзу во всероссийских соревнованиях по футзалу «Первая лига» (региональный этап).
Футзальные «Крылья Советов» - бронзовые призеры регионального этапа Первой лиги 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.91
0.86
EUR 93.16
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области лекторы Общества «Знание» рассказывают об истории воссоединения с Крымом

В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией Общество «Знание» запустило цикл просветительских мероприятий по всей стране. С 9 по 23 марта для подрастающего поколения пройдут встречи, посвященные истории Крымской весны и многовековым связям полуострова с Россией.

Так, в Самарской области лекции Общества «Знание» проходят на площадках школ, колледжей и техникумов Самары, Чапаевска, Новокуйбышевска и Красноярского района. Площадкой также стали Самарский университет им. С. П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса, Самарский государственный институт культуры. Спикеры подробно разбирают ключевые исторические, политические и культурные предпосылки событий 2014 года, подчеркнув, что это стало важным шагом в восстановлении исторической справедливости.

«Крым — перекресток культур и исторических эпох. Важно напомнить, что чернозем для знаменитых парков Южного берега доставляли морем из глубины России, а в Херсонесе Таврическом зарождалась духовная основа государства. Возвращение в 2014 году стало логическим завершением этого тысячелетнего пути, восстановлением исторического единства по воле народа», — отметила директор филиала Общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова.

Слушатели узнают не только о хронике исторических событий, но и о духовной и культурной общности народов, геополитическом значении полуострова для безопасности страны. Лекторы акцентируют внимание на важности осознания молодым поколением неразрывной связи личной судьбы с судьбой Отечества.

Мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Просветительская акция, приуроченная к памятной дате, продлится до 23 марта и охватывает все регионы страны. Участниками лекций становятся школьники, студенты колледжей и вузов, а также старшее поколение. В рамках мероприятий запланирован показ документального фильма, посвященного истории полуострова.

Отметим, что с лекциями о ключевых вехах полуострова от древних цивилизаций до событий XXI века сможет выступить каждый, используя готовые материалы Общества «Знание»: «Крымская весна: историческое возвращение» и «Крым: вчера, сегодня, завтра». Слушатели узнают, почему Крым был и остается стратегическим регионом, как он развивается сегодня и что ждет его в будущем.

Фото: пресс-служба Общества «Знание».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
