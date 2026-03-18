В Самарской области лекторы Общества «Знание» рассказывают об истории воссоединения с Крымом

В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией Общество «Знание» запустило цикл просветительских мероприятий по всей стране. С 9 по 23 марта для подрастающего поколения пройдут встречи, посвященные истории Крымской весны и многовековым связям полуострова с Россией.

Так, в Самарской области лекции Общества «Знание» проходят на площадках школ, колледжей и техникумов Самары, Чапаевска, Новокуйбышевска и Красноярского района. Площадкой также стали Самарский университет им. С. П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса, Самарский государственный институт культуры. Спикеры подробно разбирают ключевые исторические, политические и культурные предпосылки событий 2014 года, подчеркнув, что это стало важным шагом в восстановлении исторической справедливости.

«Крым — перекресток культур и исторических эпох. Важно напомнить, что чернозем для знаменитых парков Южного берега доставляли морем из глубины России, а в Херсонесе Таврическом зарождалась духовная основа государства. Возвращение в 2014 году стало логическим завершением этого тысячелетнего пути, восстановлением исторического единства по воле народа», — отметила директор филиала Общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова.

Слушатели узнают не только о хронике исторических событий, но и о духовной и культурной общности народов, геополитическом значении полуострова для безопасности страны. Лекторы акцентируют внимание на важности осознания молодым поколением неразрывной связи личной судьбы с судьбой Отечества.

Мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Просветительская акция, приуроченная к памятной дате, продлится до 23 марта и охватывает все регионы страны. Участниками лекций становятся школьники, студенты колледжей и вузов, а также старшее поколение. В рамках мероприятий запланирован показ документального фильма, посвященного истории полуострова.

Отметим, что с лекциями о ключевых вехах полуострова от древних цивилизаций до событий XXI века сможет выступить каждый, используя готовые материалы Общества «Знание»: «Крымская весна: историческое возвращение» и «Крым: вчера, сегодня, завтра» . Слушатели узнают, почему Крым был и остается стратегическим регионом, как он развивается сегодня и что ждет его в будущем.

Фото: пресс-служба Общества «Знание».