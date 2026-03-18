В Самаре организовали стихийный мемориал на месте гибели мальчика на детской площадке

Трагедия произошла в Самаре напротив дома №10 на улице Лукачева. Семилетний мальчик гулял на возвышенной детской площадке, упал с двухметровой высоты и получил травмы несовместимые с жизнью. Теперь на месте происшествия жители организовали стихийный мемориал: люди приносят игрушки и шарики, чтобы почтить память погибшего ребенка.

Родители мальчика возмущены тем, что детская площадка оказалась таким небезопасным местом. Теперь они будут через суд добиваться, чтобы там поставили ограждение по всем нормам. Если этого не получится сделать через управляющую компанию, пострадавшая семья намерена установить барьеры за свои деньги, чтобы ни один ребенок больше не пострадал, пишет Самарская газета.