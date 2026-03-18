В честь 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией в Самаре  прошел урок мужества с участием ветерана СВО

В Самарском строительно-энергетическом колледже имени П. Мачнева состоялся урок мужества, приуроченный к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Почетным гостем и лектором встречи стал ветеран специальной военной операции, руководитель Самарского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Харьков.

Владимир Харьков — офицер-десантник, награжденный медалью Суворова. С октября 2022 года он выполнял боевые задачи в зоне СВО в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Получив тяжелое ранение, ветеран продолжил служить Родине, возглавив патриотическую работу в регионе. Он является выпускником президентской программы «Время героев» и активным участником регионального проекта «Школа героев», инициированного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Обращаясь к студентам, Владимир Харьков поделился личным восприятием исторического события:
«Для меня это имеет большое значение. Я с детства увлекаюсь историей и знаю, что Крым всегда был в составе России. Я был там в 2000 году, видел, как люди жили тогда. У меня было с чем сравнить, потому что там живут мои родственники. За эти 12 лет действительно Крым превратился в жемчужину», — подчеркнул ветеран.

Студентка колледжа Анастасия Селедкова отметила важность живого общения с участниками исторических событий:

«Я бы хотела узнать, что для этого человека самое ценное в жизни. После таких боевых действий ценность своей жизни и того, что в ней есть, чувствуется намного больше», — поделилась девушка.

Сами студенты тоже вносят вклад в поддержку военнослужащих. Как рассказал директор колледжа Владимир Бочков, учащиеся направления «сварщик» изготавливают в мастерских блиндажные печи для бойцов на передовой, а также плетут маскировочные сети. Последняя партия помощи была отправлена в зону спецоперации накануне Дня защитника Отечества.

В финале мероприятия Владимир Харьков вручил памятные медали от имени губернатора Самарской области 18 студентам. Награды получили участники юбилейного, XV Парада Памяти, который прошел 7 ноября 2025 года на площади Куйбышева. Молодые люди вошли в состав волонтерской роты «Боевого братства», достойно пройдя в строю по главной площади города.

 

Фото:   "Волжская коммуна"

 

