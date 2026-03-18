Сегодня сотрудники ГАИ СО проводят рейдовые профилактические мероприятия

Сегодня в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые профилактические мероприятия . Основная цель - повышение безопасности на дорогах и предупреждение нарушений правил дорожного движения.



В ходе рейдов особое внимание уделяется проверке соблюдения правил перевозки детей . Кроме того, инспекторы контролируют факты управления транспортом в состоянии опьянения .



Подобные мероприятия направлены на снижение аварийности и формирование дисциплины среди участников дорожного движения, поэтому водителям рекомендуется быть особенно внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

