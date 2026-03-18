Задача Фонда гражданского общества ПФО - создать в округе максимум возможностей для саморазвития молодежи

17 марта 2026 года прошло расширенное заседание Попечительского совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Заседание провел председатель Попечительского совета Фонда Михаил Гапонов. В нем приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев, общественные деятели и руководители крупнейших предприятий регионов округа, являющихся партнерами Фонда. Участники обсудили основные результаты окружных общественных проектов в 2025 году и планы их реализации в 2026 году.

Михаил Гопонов выразил благодарность участникам за поддержку деятельности Фонда, которая способствует самореализации молодежи Приволжья в сферах патриотического, культурного и спортивного воспитания, развитию одаренных детей, а также помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. «Эта работа была бы невозможна без кураторства аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», – подчеркнул он.

Замполпреда Олег Машковцев подвел итоги 2025 года: «Наша главная задача – создать максимальные возможности для самореализации каждого молодого человека вне зависимости от места проживания. Всего в 2025 году в окружных общественных проектах приняли участие почти 523 тысячи молодых людей. Это на 138 тысяч человек больше, чем в 2024 году.

Мы успешно запустили новый проект «МолоТ» при активном участии Попечительского совета. Впервые прошел турнир по баскетболу «3 на 3» для старшеклассников из малых городов и сельских территорий. Он вовлек тысячи ребят в доступный вид спорта и обеспечил их участие в окружных мероприятиях».

В ПФО реализуется 13 общественных проектов, стимулирующих развитие детей и молодежи и решающих социальные задачи. В них активно участвуют все регионы Приволжья, а также представители исторических регионов России и дружественных зарубежных стран. На территории Самарской области проходит самый масштабный окружной молодежный форум «иВолга». «Мы продолжим приглашать участников из-за рубежа и Новороссии, сделав их пребывание продуктивным», – добавил Олег Машковцев.

Кроме того, в каждый общественный проект ПФО включена «полезная программа», направленная на поддержку участников СВО и жителей исторических регионов России.

В целях создания условий для участия молодежи в позитивных формах деятельности планируется усиление взаимодействия с вузами и профессиональными образовательными организациями по реализации окружных общественных проектов.

В 2026 году при проведении окружных общественных проектов планируется сделать акцент на единстве народов Российской Федерации, сообщает пресс-служба ПФО.

