Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета

На Платформе обратной связи (ПОС) в настоящее время проходит опрос о потребности в домашнем интернете в малых населенных пунктах Самарской области. Опрос инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Дата окончания проведения опроса 01.04.2026.

Результаты опроса станут основой для формирования перечня населенных пунктов Самарской области, которые в первоочередном порядке могут получить доступ к высокоскоростному домашнему интернету с использованием инфраструктуры, созданной за счет средств федерального бюджета.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экономика данных», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации. Ключевая задача проекта — обеспечение равного доступа к цифровой инфраструктуре для жителей всех населенных пунктов страны.

В опрос Минцифры включены деревни и сёла, где проживают меньше тысячи человек, и где уже подведены волоконно-оптические линии, например, для подключения к интернету школ, больниц, администраций или обеспечения мобильной связью.

Принять участие в голосовании могу граждане с подтверждённой учётной записью на Госуслугах. Населённый пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации. Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке:

pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/...

Участие в опросе не является заявкой на подключение и ни к чему не обязывает - это исключительно способ заявить о потребности. Чем больше жителей проголосует за свой населённый пункт, тем выше вероятность, что именно в нём появится возможность подключения к домашнему интернету. Если в дальнейшем в населённом пункте появится такая возможность, решение воспользоваться услугой каждый житель будет принимать самостоятельно, на удобных для себя условиях.