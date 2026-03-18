В ДДН СО написали диктант в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

В регионе запустили новый обучающий курс для креативного бизнеса.
120 креативных предпринимателей региона усилят бизнес-знания в программе от центра «Мой бизнес»
18 марта в ходе рейдов ГАИ СО особое внимание уделяется проверке соблюдения правил перевозки детей. Кроме того, инспекторы контролируют факты управления транспортом в состоянии опьянения.
Сегодня сотрудники ГАИ СО проводят рейдовые профилактические мероприятия
Температура воздуха 19 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +7, +9°С. Ночью местами гололедица.
19 марта в регионе без осадков, до +10°С
18 марта в Управлении Росреестра СО прошла интеллектуальная квиз-игра, призванная расширить кругозор участников в области географии, истории и культуры уникального полуострова.
Крым – это Россия: в Росреестре СО прошла интеллектуальная квиз-игра
20 марта на сцене концертного зала Центральной детской хоровой школы состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре».
В Самаре состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре»
В 2026 году всероссийский проект «Многодетная Россия» начинает новый цикл мероприятий — с фокусом на то, что нередко остается в тени громких лозунгов: повседневных практических решениях, которые делают семью сильнее, а социальную среду дружелюбнее к родит
Форум семей «Многодетная Россия» в 2026 году пройдёт в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия»
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова
 Футзальные «Крылья Советов» завоевали бронзу во всероссийских соревнованиях по футзалу «Первая лига» (региональный этап).
Футзальные «Крылья Советов» - бронзовые призеры регионального этапа Первой лиги 
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В ДДН СО написали диктант в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

В Доме дружбы народов Самарской области состоялась Всероссийская просветительская акция «Россия – семья семей».

В Доме дружбы народов Самарской области состоялась Всероссийская просветительская акция «Россия – семья семей». Мероприятие, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией, прошло в рамках Года единства народов России, объявленного Указом Президента Владимира Путина. Акция объединила студентов, которые пришли проверить свою грамотность и почувствовать себя частью масштабного всероссийского события.
 «Акция «Россия – семья семей» проходит сегодня по всей стране, и символично, что она объединяет людей разных национальностей за одним занятием – написанием диктанта на русском языке. В Год единства народов России мы ещё раз убеждаемся: наша сила – в уважении к культуре и языку друг друга, в общей истории и общих ценностях. Рад, что студенты откликнулись и пришли», - обратился к участникам директор Дома дружбы народов Игорь Буров.
Перед началом мероприятия прозвучал Гимн Российской Федерации. Ведущий напомнил, что популяризация русского языка как языка государствообразующего народа и языка межнационального общения – важнейшая задача акции.
Текст диктанта прочёл почётный гость - старший лейтенант Андрей Бережнов. Участник специальной военной операции, награждённый медалями «За отвагу», Суворова и «За боевое отличие», сегодня работает в Казачьем центре Самарской области. «Для меня большая честь участвовать в таком событии. Русский язык – это то, что нас всех объединяет, независимо от национальности. Желаю вам успехов и всегда помнить: знание родного языка и уважение к культуре – основа настоящего патриотизма», - обратился к студентам Андрей Валерьевич.
После диктанта, составленного из цитат Президента России, студентов ждал творческий подарок: со сцены прозвучала «Песня о России» в исполнении Дании Садыковой из общественной организации «Курултай башкир г. Самары».
«Диктант «Россия – семья семей» – это не просто проверка грамотности, а символ единства. Мы видим, как через русский язык люди разных национальностей становятся ближе, лучше понимают друг друга. Это прямой вклад в реализацию Стратегии государственной национальной политики, которую утвердил наш Президент», - отметил заместитель директора Дома дружбы народов Пётр Сучков.
Каждый участник получил электронный сертификат о прохождении диктанта.
«Очень волнительно было писать диктант, особенно когда текст читал ветеран СВО. Когда пишешь диктант по-особенному проникаешься смыслом текста - чувствуешь, что причастен к чему-то действительно большому. Я не знал, что на поле боя все народы России называют друг друга братьями. Если бы можно было одним словом описать эти полтора часа, я бы выбрал слово «воодушевление», - поделился впечатлениями студент техникума кулинарного искусства Даниил Абаимов.
«У меня прямо мурашки по коже от этих строк — о героизме, о наших ребятах, которые сегодня выполняют свой долг. Для меня очевидно: там, на передовой, сейчас самые смелые, самые сильные духом люди. Наша земля обязательно будет свободной от нацистов. Победа будет за нами!», - уверена участница диктанта Евгения.
Организатором Всероссийской просветительской акции «Россия – семья семей» выступил Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).

 

Фото: «Волжская коммуна»

Новости по теме
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
