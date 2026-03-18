В ДДН СО написали диктант в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

В Доме дружбы народов Самарской области состоялась Всероссийская просветительская акция «Россия – семья семей». Мероприятие, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией, прошло в рамках Года единства народов России, объявленного Указом Президента Владимира Путина. Акция объединила студентов, которые пришли проверить свою грамотность и почувствовать себя частью масштабного всероссийского события.

«Акция «Россия – семья семей» проходит сегодня по всей стране, и символично, что она объединяет людей разных национальностей за одним занятием – написанием диктанта на русском языке. В Год единства народов России мы ещё раз убеждаемся: наша сила – в уважении к культуре и языку друг друга, в общей истории и общих ценностях. Рад, что студенты откликнулись и пришли», - обратился к участникам директор Дома дружбы народов Игорь Буров.

Перед началом мероприятия прозвучал Гимн Российской Федерации. Ведущий напомнил, что популяризация русского языка как языка государствообразующего народа и языка межнационального общения – важнейшая задача акции.

Текст диктанта прочёл почётный гость - старший лейтенант Андрей Бережнов. Участник специальной военной операции, награждённый медалями «За отвагу», Суворова и «За боевое отличие», сегодня работает в Казачьем центре Самарской области. «Для меня большая честь участвовать в таком событии. Русский язык – это то, что нас всех объединяет, независимо от национальности. Желаю вам успехов и всегда помнить: знание родного языка и уважение к культуре – основа настоящего патриотизма», - обратился к студентам Андрей Валерьевич.

После диктанта, составленного из цитат Президента России, студентов ждал творческий подарок: со сцены прозвучала «Песня о России» в исполнении Дании Садыковой из общественной организации «Курултай башкир г. Самары».

«Диктант «Россия – семья семей» – это не просто проверка грамотности, а символ единства. Мы видим, как через русский язык люди разных национальностей становятся ближе, лучше понимают друг друга. Это прямой вклад в реализацию Стратегии государственной национальной политики, которую утвердил наш Президент», - отметил заместитель директора Дома дружбы народов Пётр Сучков.

Каждый участник получил электронный сертификат о прохождении диктанта.

«Очень волнительно было писать диктант, особенно когда текст читал ветеран СВО. Когда пишешь диктант по-особенному проникаешься смыслом текста - чувствуешь, что причастен к чему-то действительно большому. Я не знал, что на поле боя все народы России называют друг друга братьями. Если бы можно было одним словом описать эти полтора часа, я бы выбрал слово «воодушевление», - поделился впечатлениями студент техникума кулинарного искусства Даниил Абаимов.

«У меня прямо мурашки по коже от этих строк — о героизме, о наших ребятах, которые сегодня выполняют свой долг. Для меня очевидно: там, на передовой, сейчас самые смелые, самые сильные духом люди. Наша земля обязательно будет свободной от нацистов. Победа будет за нами!», - уверена участница диктанта Евгения.

Организатором Всероссийской просветительской акции «Россия – семья семей» выступил Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).

Фото: «Волжская коммуна»