В Самаре состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре»

20 марта 2026 года в 18:30 на сцене концертного зала Центральной детской хоровой школы состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре». (6+)

В программе концерта – выступления всех хоровых коллективов школы (хор первоклассников «Искорки», младший хор «Радость», образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus»), сольное выступление Народной артистки Ингушетии Татьяны Горшковой (сопрано), а также произведения для фортепиано в исполнении преподавателей и учащихся.

Елена Александровна Панина - композитор, пианистка, вокалистка и преподаватель. Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. Лауреат Гранта Правительства Республики Татарстан в сфере культуры и искусства. Член Евразийского союза композиторов и музыкальных деятелей.

Сотрудничество композитора с Центральной детской хоровой школой длится уже много лет и вылилось во множество интересных и ярких проектов. Среди них – три мюзикла на либретто Дениса Либстера, несколько концертных программ, например, в галерее «Новое пространство», серии мастер-классов по импровизации и так далее.

2026 год в России объявлен годом Единства народов России, а для Самарской области – этот год юбилейный, губерния отмечает 175-летие со дня основания региона. Концерт «Любимой Самаре» объединяет в себе все эти темы. Прозвучат произведения из хорового цикла «Это всё Россия» на слова самарских поэтов, а также музыка, вдохновлённая красотой республики Татарстан и конкретно городом Казань.

В одном пространстве с помощью музыки соединятся два прекрасных волжских города со своим собственным национальным колоритом, а также ярко и красиво будет воспета красота Самарского края.

Программа концерта адресована широкой аудитории и включает в себя хоровые произведения, романсы на стихи А.С. Пушкина, а также несколько номеров из мюзиклов.

Художественный руководитель Центральной детской хоровой школы Ирина Фёдорова: «Сотрудничество с Еленой Паниной – это большое счастье сотворчества с талантливым и увлеченным человеком, мастером своего дела. К тому же, Елена – невероятно светлый человек, который заряжает всех вокруг любовью к музыке. Искренне верим, что этот концерт – один из множества проектов, которые были и ещё будут в нашей совместной творческой деятельности».

