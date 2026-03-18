Сотрудники самарского предприятия - в числе лауреатов престижного всероссийского конкурса «Инженер года»

Более 70 тысяч участников претендовали на победу в конкурсе. Жюри под председательством академика РАН Юрия Гуляева принимало решение на основании совокупности заслуг кандидатов – достижений в профессиональной деятельности, наличии опубликованных научных работ, изобретений, патентов.



Инженеры металлургического производства ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) стали лауреатами. Главный сварщик Сергей Исаев признан лауреатом конкурса «Инженеры России» по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Сварка», заместитель главного сварщика Дмитрий Баранов стал лауреатом в категории «Инженерное искусство молодых», руководителю направления сварки и пайки Вадиму Негодяеву присвоено звание «Профессиональный инженер России» в номинации «Организация управления научной и инженерной деятельностью».



Специалисты предприятия получили дипломы, сертификаты, серебряные знаки «Профессиональный инженер России» и памятные медали.



«Порадовало, что оргкомитет конкурса отметил всех троих – нашу работу, вклад в развитие науки и производства», – сказал Сергей Исаев.

Фото: департамент информационной политики СО