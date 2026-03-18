В Самаре открылся чемпионата России по спорту глухих в дисциплине «футзал»
Сотрудники самарского предприятия - в числе лауреатов престижного всероссийского конкурса «Инженер года»
В губернии предусмотрены допсредства на поддержку  научных проектов – победителей конкурсов РНФ
В регионе запустили новый обучающий курс для креативного бизнеса.
120 креативных предпринимателей региона усилят бизнес-знания в программе от центра «Мой бизнес»
Сегодня сотрудники ГАИ СО проводят рейдовые профилактические мероприятия
19 марта в регионе без осадков, до +10°С
Крым – это Россия:  в Росреестре СО прошла интеллектуальная квиз-игра
В Самаре состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
120 креативных предпринимателей региона усилят бизнес-знания в программе от центра «Мой бизнес»

В регионе запустили новый обучающий курс для креативного бизнеса.

В обучающей программе для креативных индустрий, организованной Минэкономразвития региона и центром «Мой бизнес», принимают участие субъекты МСП, занятые в творческой отрасли. Они разовьют свои навыки в маркетинге, управлении и продвижении креативного продукта.
 «В Самарской области мы активно развиваем направление креативных индустрий, расширяем инструментарий господдержки. И этот обучающий курс, а затем и грантовый конкурс – большой шаг для поддержки наших творческих предпринимателей. Мы надеемся, что в процессе обучения участники приобретут новые знания, расширят круг своих знакомств, партнерских связей, а грант станет хорошим толчком для развития их бизнеса», – отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. 
К прохождению курса приступили 120 представителей креативного сектора экономики. В течение трех недель со слушателями будут работать региональные и федеральные спикеры, которые помогут освоить базовые предпринимательские навыки и навыки управления креативным проектом. 
«Я шью спортивную, повседневную одежду для детей и взрослых. Начинала 6 лет назад, шила для своего ребенка, потом пошли заказы от знакомых. Но широко развивать свое дело начала в прошлом году, открыла мастерскую. От курса жду новых знаний по развитию бизнеса, а также новых идей, вдохновения», — рассказала основатель бренда одежды «Нежный лис» Елена Митрофанова.
Выпускники программы, прошедшие не менее 70% курса и успешно защитившие свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, смогут претендовать на грант до 750 тысяч рублей на развитие своих творческих проектов.
«Я уже более 7 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью. Первое направление — это рекламное агентство, второе — развивающие игры для детей. Привлекла, в первую очередь, программа обучения: полезные темы, интересные спикеры, многих из которых знаю лично или заочно. Ну и, конечно, финансовые возможности для масштабирования нашего проекта», — поделился слушатель курса Дмитрий Колабин.
Мера поддержки реализуется областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

 

Фото:   минэкономразвития Самарской области

Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
