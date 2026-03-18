120 креативных предпринимателей региона усилят бизнес-знания в программе от центра «Мой бизнес»

В обучающей программе для креативных индустрий, организованной Минэкономразвития региона и центром «Мой бизнес», принимают участие субъекты МСП, занятые в творческой отрасли. Они разовьют свои навыки в маркетинге, управлении и продвижении креативного продукта.

«В Самарской области мы активно развиваем направление креативных индустрий, расширяем инструментарий господдержки. И этот обучающий курс, а затем и грантовый конкурс – большой шаг для поддержки наших творческих предпринимателей. Мы надеемся, что в процессе обучения участники приобретут новые знания, расширят круг своих знакомств, партнерских связей, а грант станет хорошим толчком для развития их бизнеса», – отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

К прохождению курса приступили 120 представителей креативного сектора экономики. В течение трех недель со слушателями будут работать региональные и федеральные спикеры, которые помогут освоить базовые предпринимательские навыки и навыки управления креативным проектом.

«Я шью спортивную, повседневную одежду для детей и взрослых. Начинала 6 лет назад, шила для своего ребенка, потом пошли заказы от знакомых. Но широко развивать свое дело начала в прошлом году, открыла мастерскую. От курса жду новых знаний по развитию бизнеса, а также новых идей, вдохновения», — рассказала основатель бренда одежды «Нежный лис» Елена Митрофанова.

Выпускники программы, прошедшие не менее 70% курса и успешно защитившие свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, смогут претендовать на грант до 750 тысяч рублей на развитие своих творческих проектов.

«Я уже более 7 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью. Первое направление — это рекламное агентство, второе — развивающие игры для детей. Привлекла, в первую очередь, программа обучения: полезные темы, интересные спикеры, многих из которых знаю лично или заочно. Ну и, конечно, финансовые возможности для масштабирования нашего проекта», — поделился слушатель курса Дмитрий Колабин.

Мера поддержки реализуется областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

Фото: минэкономразвития Самарской области