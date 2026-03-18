Футзальные «Крылья Советов» - бронзовые призеры регионального этапа Первой лиги 

Футзальные «Крылья Советов» завоевали бронзу во всероссийских соревнованиях по футзалу «Первая лига» (региональный этап).



Соревнования проходили в Свердловской области с декабря по март. По итогам 6 туров на счету самарской команды 15 побед (одна по пенальти), одна ничья и всего два поражения. «Крылья» выступили под руководством главного тренера Дмитрия Хохлова.



Этот результат дает команде право на участие в Высшей лиге по футзалу в следующем сезоне. Поздравляем самарцев с успешным выступлением!

Фото: минспорта СО