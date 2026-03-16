Дом.ру: мера не связана с ограничениями в работе мобильного интернета и коснется только сверхпотребителей, превышающих лимит трафика в 3 Терабайта в месяц.
Дом.ру: ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов в трех городах России
Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве.
Делегация Самары представила туристический потенциал города на Международной выставке в Москве
15 марта 2026 года самарец, находясь в коммунальной квартире по месту жительства, во время пьяной драки нанес смертельные удары ножом своему знакомому.
В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого
СМИБС приглашает всех желающих принять участие в Днях детской книги, которые пройдут с 18 марта по 5 апреля 2026 года.
В библиотеках СМИБС организуют встречи детей с современными авторами
С 19 по 24 марта в библиотеках «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы» пройдут творческие встречи с современными писателями и поэтами.
Библиотеки СМИБС приглашают самарцев на поэтические встречи
Несвоевременное лечение кариеса может привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим не только стоматологическое здоровье, но и общее состояние организма.
Тольяттинский врач-стоматолог: "Кариес - фактор риска развития системных заболеваний"
В Красноярском районе Самарской области с 14 по 22 марта проходит первенство России по 64-клеточным шашкам среди младших возрастных групп.
На первенстве России по русским шашкам у сборной Самарской области еще две медали
В воскресенье, 15 марта, Самарская область принимала первенство Приволжского федерального округа по регби-7 среди юниоров до 19 лет.
Сборная региона - серебряный призер первенства ПФО по регби-7 
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Стал известен календарь матчей Мир РПЛ до конца сезона

Российская Премьер-лига опубликовала точный календарь матчей РПЛ сезона 2025/26 с 23 по 30 туры, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

23. 4 апреля, Сб, 16:15 Зенит – Крылья Советов
24. 11 апреля, Сб, 15:00 Крылья Советов – Ахмат
25. 18 апреля, Сб, 15:30 Крылья Советов – ЦСКА
26. 21 апреля, Вт, 18:30 Сочи – Крылья Советов
27. 25 апреля, Сб, 18:00 Крылья Советов – Локомотив
28. 1 мая, Пт, 18:00 Крылья Советов – Спартак
29. 10 мая, Вс, 13:30 Оренбург – Крылья Советов
30. 17 мая, Вс, 19:00 Крылья Советов – Акрон

 

