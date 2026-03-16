Стал известен календарь матчей Мир РПЛ до конца сезона

Российская Премьер-лига опубликовала точный календарь матчей РПЛ сезона 2025/26 с 23 по 30 туры, сообщает пресс-служба ПФК "КС".
23. 4 апреля, Сб, 16:15 Зенит – Крылья Советов
24. 11 апреля, Сб, 15:00 Крылья Советов – Ахмат
25. 18 апреля, Сб, 15:30 Крылья Советов – ЦСКА
26. 21 апреля, Вт, 18:30 Сочи – Крылья Советов
27. 25 апреля, Сб, 18:00 Крылья Советов – Локомотив
28. 1 мая, Пт, 18:00 Крылья Советов – Спартак
29. 10 мая, Вс, 13:30 Оренбург – Крылья Советов
30. 17 мая, Вс, 19:00 Крылья Советов – Акрон
Фото: freepik.com