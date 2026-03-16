Новый инвестиционный паспорт Самары стал доступнее для международного сотрудничества

В рамках программы «Прямой диалог» заместитель главы города Самары Владислав Зотов, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной политики, представил обновленный инвестиционный паспорт областной столицы. В связи с расширением международного сотрудничества впервые за четыре года документ выпущен на четырех языках – русском, английском, китайском и арабском.



«Это уже четвертый вариант инвестпаспорта, существенно усовершенствованный как по содержанию, так и по оформлению. Если раньше документ был довольно объемным и включал более пяти десятков страниц, то сейчас его удалось сократить до 30. Для удобства потенциальных инвесторов провели цифровизацию содержания, добавили QR‑коды, ведущие к ключевым документам и профильным сайтам, облегчили язык и дизайн. Поскольку мы активно расширяем диалог с международным бизнесом, паспорт переведён на три языка: английский — как универсальный язык глобального бизнеса, китайский — с учётом растущих инвестиционных потоков из стран Азии, а также арабский —как перспективный язык будущего инвестиционного рынка. Одно из главных преимуществ обновлённого паспорта — его совместная разработка с научным сообществом», – отметил заместитель главы города Самары, руководитель департамента экономического развития и инвестиций Владислав Зотов.



Обновленный инвестиционный паспорт Самары включает общую характеристику города как крупного экономического, культурного, научно-образовательного и транспортного узла Среднего Поволжья, занимающего ведущие позиции в ключевых федеральных рейтингах социально-экономического развития. Также инвестиционный паспорт содержит информацию о ключевых производителях и локальных брендах Самары, обзор инвестиционных проектов, реализуемых на территории города, и основные направления Стратегии социально‑экономического развития городского округа до 2036 года.



«Документ даёт инвесторам исчерпывающие ответы на все вопросы. В нём детально прописаны перспективные инвестиционные ниши, пошаговый алгоритм действий инвестора, меры государственной поддержки и перечень площадок, готовых к инвестированию. Особое внимание в паспорте уделено крупнейшим компаниям, формирующим уникальный бренд Самары: от предприятий пивоваренной и молочной промышленности до флагманов аэрокосмического сектора и автомобилестроения. Кроме того, инвестор получает гарантированную помощь в подборе земельных участков, подключении к инфраструктуре и сопровождении всех необходимых процедур», – отметил Владислав Зотов.



Отметим, инвестиционный паспорт разработан командой департамента экономического развития и инвестиций совместно с представителями Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке: https://www.samadm.ru/authority/the_department_of_economic_development-_investments_and_trade/invest....



