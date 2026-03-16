Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.23
1.16
EUR 91.98
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новый инвестиционный паспорт Самары стал доступнее для международного сотрудничества

172
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов представил обновленный инвестиционный паспорт областной столицы.

В рамках программы «Прямой диалог» заместитель главы города Самары Владислав Зотов, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной политики, представил обновленный инвестиционный паспорт областной столицы. В связи с расширением международного сотрудничества впервые за четыре года документ выпущен на четырех языках – русском, английском, китайском и арабском.

«Это уже четвертый вариант инвестпаспорта, существенно усовершенствованный как по содержанию, так и по оформлению. Если раньше документ был довольно объемным и включал более пяти десятков страниц, то сейчас его удалось сократить до 30. Для удобства потенциальных инвесторов провели цифровизацию содержания, добавили QR‑коды, ведущие к ключевым документам и профильным сайтам, облегчили язык и дизайн. Поскольку мы активно расширяем диалог с международным бизнесом, паспорт переведён на три языка: английский — как универсальный язык глобального бизнеса, китайский — с учётом растущих инвестиционных потоков из стран Азии, а также арабский —как перспективный язык будущего инвестиционного рынка. Одно из главных преимуществ обновлённого паспорта — его совместная разработка с научным сообществом», – отметил заместитель главы города Самары, руководитель департамента экономического развития и инвестиций Владислав Зотов.

Обновленный инвестиционный паспорт Самары включает общую характеристику города как крупного экономического, культурного, научно-образовательного и транспортного узла Среднего Поволжья, занимающего ведущие позиции в ключевых федеральных рейтингах социально-экономического развития. Также инвестиционный паспорт содержит информацию о ключевых производителях и локальных брендах Самары, обзор инвестиционных проектов, реализуемых на территории города, и основные направления Стратегии социально‑экономического развития городского округа до 2036 года.

«Документ даёт инвесторам исчерпывающие ответы на все вопросы. В нём детально прописаны перспективные инвестиционные ниши, пошаговый алгоритм действий инвестора, меры государственной поддержки и перечень площадок, готовых к инвестированию. Особое внимание в паспорте уделено крупнейшим компаниям, формирующим уникальный бренд Самары: от предприятий пивоваренной и молочной промышленности до флагманов аэрокосмического сектора и автомобилестроения. Кроме того, инвестор получает гарантированную помощь в подборе земельных участков, подключении к инфраструктуре и сопровождении всех необходимых процедур», – отметил Владислав Зотов.

Отметим, инвестиционный паспорт разработан командой департамента экономического развития и инвестиций совместно с представителями Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке: https://www.samadm.ru/authority/the_department_of_economic_development-_investments_and_trade/invest....

Запись прямого эфира с Владиславом Зотовым можно посмотреть в Госпаблике администрации города Самары по ссылке: https://vkvideo.ru/video-74315431_456244634?pid=7431543

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары1.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве.
16 марта 2026, 18:58
Делегация Самары представила туристический потенциал города на Международной выставке в Москве
Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве. Общество
11
15 марта 2026 года самарец, находясь в коммунальной квартире по месту жительства, во время пьяной драки нанес смертельные удары ножом своему знакомому.
16 марта 2026, 18:43
В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого
15 марта 2026 года самарец, находясь в коммунальной квартире по месту жительства, во время пьяной драки нанес смертельные удары ножом своему знакомому. Закон
51
СМИБС приглашает всех желающих принять участие в Днях детской книги, которые пройдут с 18 марта по 5 апреля 2026 года.
16 марта 2026, 18:24
В библиотеках СМИБС организуют встречи детей с современными авторами
СМИБС приглашает всех желающих принять участие в Днях детской книги, которые пройдут с 18 марта по 5 апреля 2026 года. Общество
114
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
