Библиотеки СМИБС приглашают самарцев на поэтические встречи

Международный день поэзии ежегодно отмечают 21 марта. В честь этой даты с 19 по 24 марта в библиотеках «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы» пройдут творческие встречи с современными писателями и поэтами: Андреем Олехом, Татьяной Ворониной, Надеждой Блинковой, Марией Свышинской и другими авторами.

Гостей ждут поэтические марафоны, музыкальные и театральные вечера, литературные гостиные, викторины, книжные выставки и многое-многое другое.

Вход на все мероприятий свободный. Подробности – на сайте https://clck.ru/3SZ2od

12+

