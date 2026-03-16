Дом.ру: ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов в трех городах России

16 марта 2026 год. Москва. Провайдер цифровых услуг Дом.ру начал тестирование проекта по ограничению скорости интернета среди пользователей с повышенным расходом трафика в трех городах - Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара, сообщает пресс-служба Дом.ру.

При превышении лимита в 3 Терабайта, скорость передачи данных у клиента будет снижена до 50 Мбит/c, что является достаточным для использования основных цифровых сервисов.

Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату в размере 100 рублей за каждые 500 Гигабайт или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится.

Мера не связана с ограничениями в работе мобильного интернета и коснется только сверхпотребителей, превышающих лимит трафика в 3 Терабайта в месяц.

Все тарифы оператора являются и остаются безлимитными. Проект был инициирован Дом.ру в связи с результатами проводимых в течение нескольких лет проверок по потреблению трафика и выявленными нарушениями. А именно, в 1 260 случаях сверхпотребления – значимая часть пользователей являются юридическими лицами и используют интернет в коммерческих целях, а также перепродают трафик.

Подобные нарушения впрямую влияют на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, 1% данных абонентов потребляют более 15% от общего трафика в сети Дом.ру.

Комментарий пресс-службы Дом.ру:

«Данные клиенты нарушают правила пользования услугами интернета для частных лиц. По итогам реализации пилота, компания примет решение о дальнейшем масштабировании проекта».

3 терабайта – это:

Фото - от 750 000 до 1 000 000 фотографий высокого качества

Видео – от 750 до 900 фильмов в HD качестве или 1 500 часов онлайн-видео

Игры - десятки современных игр, каждая из которых может занимать 100-150 Гигабайт

