В библиотеках СМИБС организуют встречи детей с современными авторами

«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» приглашает всех елающих принять участие в Днях детской книги, которые пройдут в рамках всероссийской акции Неделя детской книги с 18 марта по 5 апреля 2026 года. (6+)

Юные читатели встретятся с современными авторами Элиной Лехциер, Анной Штомпель, Ромой Ежевичкиным, Оксаной Лебедевой и другими писателями и поэтами.

Гости библиотек примут участие в мастер-классах, литературных играх и викторинах, послушают отрывки из любимых книг.

Мероприятия пройдут в онлайн и офлайн форматах. Подробная информация по ссылке — https://clck.ru/3SZ7cB.

Фото: пресс-служба СМИБС