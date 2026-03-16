В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого

Следователем следственного отдела Кировского района Самары возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

"15 марта 2026 года фигурант, находясь в коммунальной квартире по месту жительства, распивал спиртные напитки со своим 35-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой подозреваемый нанес оппоненту не менее пяти ударов ножом в область шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

