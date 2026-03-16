Тольяттинский врач-стоматолог: "Кариес - фактор риска развития системных заболеваний"

Несвоевременное лечение кариеса может привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим не только стоматологическое здоровье, но и общее состояние организма. Об этом рассказывает главный врач Тольяттинской стоматологической поликлиники №3, врач-стоматолог Гамлет Оганесян:
"Кариозный процесс является результатом деминерализации твёрдых тканей зуба под воздействием кислот, продуцируемых кариесогенными микроорганизмами. Начинаясь с незначительного помутнения эмали, заболевание может прогрессировать до полного разрушения зубной коронки и развития гнойно-воспалительных осложнений.
Современная стоматология рассматривает кариес не только как локальное поражение зуба, но и как фактор риска развития системных заболеваний.
Хронический очаг инфекции в полости рта может стать причиной серьёзных осложнений, влияющих на сердечно-сосудистую, эндокринную и иммунную системы организма.
Основой профилактики кариеса является качественная индивидуальная гигиена, включающая:
Чистку зубов фторсодержащей зубной пастой два раза в день
Использование зубной нити или интердентальных ершиков для очищения межзубных промежутков
Применение фторсодержащих ополаскивателей
Регулярную замену зубной щётки каждые 3 месяца.
Диетическая профилактка предусматривает ограничение частоты потребления углеводсодержащих продуктов, особенно между основными приёмами пищи, и увеличение в рационе продуктов, стимулирующих слюноотделение".
Фото: pxhere.com