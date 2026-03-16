Тольяттинский врач-стоматолог: "Кариес - фактор риска развития системных заболеваний"

Несвоевременное лечение кариеса может привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим не только стоматологическое здоровье, но и общее состояние организма. Об этом рассказывает главный врач Тольяттинской стоматологической поликлиники №3, врач-стоматолог Гамлет Оганесян:

"Кариозный процесс является результатом деминерализации твёрдых тканей зуба под воздействием кислот, продуцируемых кариесогенными микроорганизмами. Начинаясь с незначительного помутнения эмали, заболевание может прогрессировать до полного разрушения зубной коронки и развития гнойно-воспалительных осложнений.

Современная стоматология рассматривает кариес не только как локальное поражение зуба, но и как фактор риска развития системных заболеваний.

Хронический очаг инфекции в полости рта может стать причиной серьёзных осложнений, влияющих на сердечно-сосудистую, эндокринную и иммунную системы организма.

Основой профилактики кариеса является качественная индивидуальная гигиена, включающая:
Чистку зубов фторсодержащей зубной пастой два раза в день
Использование зубной нити или интердентальных ершиков для очищения межзубных промежутков
Применение фторсодержащих ополаскивателей
Регулярную замену зубной щётки каждые 3 месяца.

Диетическая профилактка предусматривает ограничение частоты потребления углеводсодержащих продуктов, особенно между основными приёмами пищи, и увеличение в рационе продуктов, стимулирующих слюноотделение".

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Тольятти

У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
06 февраля 2026, 14:35
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Новая медтехника закуплена за счёт средств областного бюджета и установлена в тольяттинской детской больнице в конце декабря 2025 года.
02 февраля 2026, 15:26
Быстрая и точная диагностика: обновился парк оборудования детской больницы Тольятти
Новая медтехника закуплена за счёт средств областного бюджета и установлена в тольяттинской детской больнице в конце декабря 2025 года.
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
26 января 2026, 15:10
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
«Я здесь родилась и выросла, это мой дом»: врач-педиатр из Кинеля оценила преимущества программы «Земский доктор».
16 марта 2026  14:50
«Земский доктор»: врач-педиатр из Кинеля оценила преимущества программы 
Россиянам рассказали, что нового появится в программе ОМС в 2026 году
16 марта 2026  12:11
Россиянам рассказали, что нового появится в программе ОМС в 2026 году
В Самаре для студентов медицинского университета «Реавиз» прошло обучение навыкам первой помощи
15 марта 2026  11:59
В Самаре для студентов медицинского университета «Реавиз» прошло обучение навыкам первой помощи
Девушка из Оренбургской области долгое время находилась на гемодиализе. Донором для нее стала мама. В Клиниках СамГМУ выполнили родственную пересадку почки.
13 марта 2026  21:15
В Клиниках СамГМУ выполнили родственную пересадку почки пациентке
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина провели пациенту высокотехнологичную операцию малотравматичным способом.
13 марта 2026  16:18
Хирурги СОКБ им. В.Д. Середавина сохранили ногу пациенту с критической ишемией
В каждом обновленном подразделении Борской больницы будут получать помощь порядка 200 человек.
12 марта 2026  16:28
Три новых современных ФАПа строят в сёлах Борского района
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
12 марта 2026  14:12
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
Теперь недалеко от дома: жителям Сызрани и близлежащих территорий доступны сложные операции на глазах
12 марта 2026  12:41
Теперь недалеко от дома: жителям Сызрани и близлежащих территорий доступны сложные операции на глазах
На работу скорой помощи в Самаре выделили 1,5 млрд рублей до 2029 года
12 марта 2026  10:29
На работу скорой помощи в Самаре выделили 1,5 млрд рублей до 2029 года
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
