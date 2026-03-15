В Самаре для студентов медицинского университета «Реавиз» прошло обучение навыкам первой помощи

Молодёжка Народного фронта Самарской области провела практическое занятие по программе «СТОП КРОВЬ» для студентов Медицинского университета «Реавиз». Мероприятие состоялось в рамках масштабного проекта «Культура безопасности НФ», направленного на обучение первой помощи с элементами тактической медицины граждан и военнослужащих.

Несмотря на то, что слушателями были будущие медики, программа обучения была построена таким образом, чтобы отработать навыки, необходимые не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни.

Спикером выступила инструктор-доброволец Центра тактической подготовки «Архангел», которая также является координатором Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

В ходе обучения студенты:

● Отработали технику наложения кровоостанавливающих жгутов и турникетов при массивных кровотечениях.

● Разобрали алгоритм вызова скорой помощи.

● Освоили методику придания пострадавшему устойчивого бокового положения для поддержания проходимости дыхательных путей.

«Для нас большая честь и ответственность — обучать студентов-медиков. Эти ребята уже владеют теорией, но наша задача — показать практические алгоритмы, которые могут спасти жизнь, когда счёт идет на секунды. Отработка навыка до автоматизма, особенно в стрессовой обстановке — вот что дает такая подготовка», — прокомментировала инструктор-доброволец ЦТП «Архангел» и координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Программа «СТОП КРОВЬ» продолжает свою работу в Самарской области, обучая граждан всех возрастов навыкам оказания первой помощи.