В Похвистнево продолжается капитальный ремонт стационара

В Похвистневской центральной районной больнице стартовал капитальный ремонт внутренних помещений стационара. Современные условия создаются благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

«Работы ведутся в здании, где недавно полностью обновили фасад и кровлю. Теперь предстоит заменить все коммуникации, полы, дверные проемы и провести внутреннюю отделку», – рассказал и.о. главного врача Похвистневской ЦРБ Николай Микаскин.

В ходе ремонта будут обновлены: травматологическое отделение на 25 коек с операционным блоком, расположенное на третьем этаже; на втором этаже - хирургическое отделение на 30 коек с урологическими палатами.

Также отремонтируют физиотерапевтический кабинет, административные и технические помещения на первом этаже.

Обновится и мебель. Учреждение уже получило 10 современных функциональных кроватей для травматологии. В ближайшее время ожидается поставка еще 10.

На время ремонтных работ медицинская помощь оказывается в соседнем здании, где уже организована операционная. Все ремонтные работы планируется полностью завершить до конца года.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году планируется провести капитальный ремонт на 51 объекте стационарных и поликлинических отделений.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области