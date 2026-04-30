7 мая с 10:00 до 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится финал конкурса художественного чтения «Голоса фронта». Заявки на участие подали более 250 человек, из них 79 были выбраны финалистами.

С 23 февраля по 20 апреля жители Самарской области могли записать видео, где они читают стихи поэтов-фронтовиков и поэтов, освещающих события Великой Отечественной войны и Специальной военной операции. После тщательного отбора были определены финалисты, которым предстоит выступить на этот раз в очном формате и прочесть стихотворение на зрителя в стенах Самарской областной научной библиотеки. Финал пройдёт в двух возрастных категориях, все конкурсанты получат сертификаты об участии, а лауреаты будут награждены дипломами и призами.

Конкурс художественного чтения «Голоса фронта» проводится в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он призван сохранить память о подвиге советского народа, сквозь призму множества талантливых поэтов, описавших происходящие с ними события в простых, но от того ещё более глубоких и проникновенных строках.

Александр Твардовский, Константин Симонов, Арсений Тарковский, Эдуард Асадов, Юлия Друнина, Илья Эренбург, Роберт Рождественский – эти и многие другие известные имена навсегда вписаны в историю русской литературы. Лучшие строки этих авторов, посвящённые давно минувшим годам тяжёлых испытаний, звучат современно и сегодня, десятилетия спустя. С началом специальной военной операции литературные традиции, заложенные в годы войны, возрождаются вновь: они находят своё отражение в сочинениях нынешнего поколения поэтов, которые на конкурс в этом году принимаются впервые.

Межрегиональный конкурс художественного чтения «Голоса фронта» проводится СОУНБ в партнёрстве с Самарским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Самарской областной писательской организацией, самарским театром «Город» и театром юного зрителя «СамАрт».

7 мая 2026 года с 10:00 до 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а), конференц-зал

Вход свободный!

6+