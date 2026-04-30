 В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
30 апреля в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.
30 апреля 2026 года состоялась церемония награждения жителей Самарской области государственными и региональными наградами.
В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
7 мая в музее «Самара Космическая» все желающие смогут озвучить фрагменты фронтовых писем — тех, которые сохранились в семейных архивах или в фондах самого музея.
В первенстве России среди юниоров до 22 лет приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Ульяновской и Самарской областей.
29 апреля активисты Самарского Дома молодежи вышли на уборку парка «Молодежный». Более 50 человек привели общественную территорию в порядок в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России.
В связи с предстоящими праздничными днями изменяется график приёма граждан подразделениями Госавтоинспекции Самарской области
Появилось расписание садово-дачных маршрутов в Самаре

Появилось расписание садово-дачных маршрутов в Самаре

Паблик «ПроТранспорт63» поделился расписанием садово-дачных маршрутов для жителей Самары, пишет 63.ру. Дачные перевозки стартовали в Самаре с 18 апреля, стоимость проезда осталась прежней. 

Автобус № 126б

Завод «Металлург»: 7:00, 9:00, 14:00, 16:00, 18:00

СДТ «Советы»: 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00

Автобус № 132

Ул. Г. Димитрова: 7:40

Автостанция «Красная Глинка»: 7:00

ДМ «Сосновый Бор»: 18:30, 19:00

Автобус № 144

Дом Печати: 7:05, 7:55, 8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20

Сокские дачи: 8:25, 9:10, 10:00, 10:50, 11:45, 12:40, 15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:45, 19:35

Автобус № 145

Ул. Г. Димитрова: 6:00, 6:50, 7:45, 8:25, 9:05, 9:45, 10:30, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 16:10, 16:50, 17:30, 18:15

Красноярские дачи: 7:15, 8:00, 8:45, 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30

Автобус № 146

Пл. Кирова: 6:00, 6:45, 7:30, 8:15, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 14:10, 15:00, 15:50, 16:35, 17:20, 18:10, 19:00

СДТ «Зелёная Роща»: 7:05, 7:50, 8:35, 9:15, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 15:20, 16:10, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00

Автобус № 147

Пл. Кирова: 6:00, 6:55, 7:50, 8:45, 9:40, 10:35, 14:00, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40

Тургеневские дачи: 7:20, 8:15, 9:10, 10:05, 11:00, 11:55, 15:25, 16:20, 17:15, 18:10, 19:05, 20:00

Автобус № 150

Ул. Г. Димитрова: 6:05, 8:45, 15:50, 18:20

Чубовские дачи: 7:20, 10:00, 17:00, 19:30

Автобус № 153

Ул. Г. Димитрова: 7:00, 10:20, 15:00, 18:10

Грачёвские дачи: 8:25, 11:45, 16:25, 19:35

Автобус № 154

Ул. Г. Димитрова: 6:20, 8:20, 9:00, 10:40, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

СПТУ-50 (пос. Мехзавод): 7:00

ПК «Исторический Вал»: 7:20, 8:00, 9:30, 10:10, 11:40, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Автобус № 156

Дом Печати: 7:00, 7:40, 8:20, 9:05, 9:50, 10:30, 12:55, 13:40, 14:25, 15:05, 15:45, 16:25, 17:05, 17:45, 18:25

Старосемейкинские дачи: 8:00, 8:40, 9:20, 10:05, 10:50, 11:30, 13:55, 14:40, 15:25, 16:05, 16:45, 17:25, 18:10, 18:50, 19:30

Автобус № 157

Площадь Кирова: 6:30, 7:00, 7:30, 8:05, 8:40, 9:15, 9:50, 10:25, 11:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25

СДТ «Урожай» (Чёрновские дачи): 7:05, 7:35, 8:05, 8:40, 9:15, 9:50, 10:25, 11:00, 11:35, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00

Автобус № 157а

Автостанция «Аврора»: 6:30, 7:56, 9:22, 10:48, 14:30, 15:56, 17:18, 18:40

СДТ «Урожай» (Чёрновские дачи): 7:58, 9:24, 10:50, 12:16, 15:58, 17:24, 18:47, 20:10

Автобус № 159

Хлебная площадь: 8:00, 18:00

СДМ «Новая Деревня»: 9:00, 19:00

Автобус № 165

Хлебная площадь: 6:45, 7:25, 8:05, 8:40, 9:15, 9:55, 10:30, 11:05, 13:35, 14:10, 14:45, 15:25, 16:00, 16:35, 17:15, 17:50, 18:25

Стромиловские дачи: 7:40, 8:20, 9:00, 9:35, 10:10, 10:50, 11:25, 12:00, 14:30, 15:05, 15:40, 16:20, 16:55, 17:30, 18:10, 18:45, 19:20

Автобус № 167

Автостанция «Аврора»: 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 14:10, 15:25, 16:40, 18:00

Стромиловские дачи: 8:05, 9:20, 10:35, 11:50, 15:15, 16:30, 17:45, 19:05

Автобус № 168

Пригородный автовокзал: 7:00, 10:00, 15:00, 18:00

СДМ «Журавли»: 8:30, 11:30, 16:30, 19:30

Автобус № 169

Автостанция «Аврора»: 6:30, 9:00, 15:00, 17:30

СДМ «Журавли»: 7:40, 10:10, 16:10, 19:00

Автобус № 170

Ул. Первомайская: 7:00

СДМ «Старая Бинарадка»: 19:00

Автобус № 171

Ул. Г. Димитрова: 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:55, 16:25, 16:55, 17:35, 18:15, 18:55

СДТ «Белозёрки»: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:50, 15:20, 15:50, 16:25, 17:00, 17:30, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00

Автобус № 172

Пригородный автовокзал: 7:00, 9:00, 16:00, 18:00

Октябрьские дачи: 8:00, 10:10, 17:00, 19:00

Автобус № 173

Автостанция «Аврора»: 7:20, 9:40, 15:30, 17:55

СНТ «Берёзовский»: 8:30, 10:50, 16:40, 19:05

Автобус № 174

Автостанция «Аврора»: 7:15, 8:05, 8:55, 9:45, 11:30, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10

Аглосские дачи: 8:05, 8:55, 9:45, 10:35, 12:20, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00

Автобус № 175к

Поселок Управленческий: 7:00, 17:40

СДТ «Белозёрки»: 8:20, 19:00

Автобус № 180

Ул. Г. Димитрова: 7:10

СДМ «Новая Орловка»: 17:45

Автобус № 181

Ул. Г. Димитрова: 6:00, 6:40, 7:20, 7:55, 8:30, 9:10, 9:45, 10:20, 11:00, 14:00, 14:40, 15:20, 15:50, 16:30, 17:10, 17:45, 18:25, 19:05

СДТ «Водинка»: 7:00, 7:35, 8:15, 8:50, 9:25, 10:05, 10:40, 11:15, 11:55, 14:55, 15:35, 16:15, 16:45, 17:25, 18:05, 18:40, 19:20, 20:00

Автобус № 182

Площадь Кирова: 6:00, 7:20, 8:30, 9:50, 11:00, 14:00, 15:10, 16:20, 17:35, 18:45

Пос. Гвардейцы: 7:15, 8:35, 9:45, 10:55, 12:05, 15:15, 16:25, 17:35, 18:40, 20:00

Автобус № 185к

Площадь Кирова: 8:00

СНТ «Крестьянский»: 17:30

Автобус № 197

Ул. Г. Димитрова: 7:30

СДМ «Алакаевский»: 18:00

Автобус № 198

Площадь Кирова: 7:00, 9:00, 18:00

СДМ «Юбилейный»: 8:00, 17:00, 19:00

Автобус № 199

Хлебная площадь: 7:00, 8:10, 9:20, 10:30, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10

СДТ «Молочное Озеро»: 7:35, 8:45, 9:55, 11:05, 15:05, 16:15, 17:25, 18:35, 19:45

Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
29 апреля 2026  19:35
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
