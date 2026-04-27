В Самаре временно изменены маршруты автобусов №70 и 75

Администрация города скорректировала схемы движения двух автобусных маршрутов из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия на пересечении улицы Промышленности и проезда 9 Мая. Изменения носят временный характер и вступили в силу с целью обеспечить безопасность пассажиров и транспортных средств.

Автобусы маршрута № 70 теперь следуют в объезд проблемного участка по улицам Советской Армии, Гагарина и Промышленности, направляясь к остановке «Сквер Санфировой». Маршрут № 75 также претерпел изменения: в обоих направлениях автобусы движутся через улицы Мориса Тореза, Советской Армии и Гагарина.

Пассажирам рекомендуется учитывать новые маршруты при планировании поездок. Актуальную информацию о движении транспорта можно получить на остановочных пунктах, в мобильных приложениях транспортных сервисов и на портале «Самара-ГИС», пишет ПроГородСамара.