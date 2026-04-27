Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП), реализуемых за счёт собственных средств компаний. С 27 апреля подать заявку можно в ФГИС КИ. Возможность подать заявку до 19 мая включительно есть у заказчиков, занимающихся внедрением и доработкой софта, а также у консорциумов и разработчиков ИТ-решений.

Получить статус ОЗП могут новые ИТ-проекты, направленные на замещение индустриального зарубежного софта по приоритетным направлениям.

26 ИЦК уже сформировали более 1,2 тыс. приоритетных направлений, по которым проводится отбор проектов.

Претендентам на получение статуса ОЗП нужно отвечать необходимым требованиям.

Грантовые ОЗП

Также завершился приём заявок на отбор грантовых ОЗП. РФРИТ проводит оценку потупивших заявок. Решение о поддержке будет принято до конца мая.

Важность проектов

Особо значимые проекты направлены на создание приоритетных и тиражируемых отечественных решений в ключевых отраслях экономики и позволяют укрепить технологический суверенитет страны.