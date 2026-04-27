В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая

25 апреля в Самаре приступили к тестовому запуску всех 48 фонтанов, включая фонтаны на набережной, пешеходной части улицы Ленинградской, в парках и на других общественных пространствах.

Глава города Иван Носков проверил тестовый запуск новых фонтанов в парке Победы. В прошлом году здесь появился фонтан в виде Адмиралтейской звезды площадью 625 квадратных метров и фонтан на восстановленном искусственном озере.

В этот же день проверили фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», который считается самым масштабным и технически сложным после реконструкции в прошлом году. На каждом из объектов пробный пуск позволил оценить результаты расконсервации.