22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет премьера водевиля  А. Колесникова «Всё дело в шляпке».
В связи с праздниками и выходными днями с 1 по 3 мая, часть детских пособий будет выплачена кредитными учреждениями досрочно.
В текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут свыше 340 участков региональных и местных дорог, ведущих к местам туристического интереса.
24-25 апреля 2026 года в Нижнем Новгороде прошел Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди школьных команд и команд учреждений среднего профессионального образования.
Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Нижняя Кондурча построили современный фельдшерско-акушерский пункт.
В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд руб. К такому выводу пришли специалисты «билайн бизнес» по результатам бенчмаркинга.
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
Вторую неделю специалисты «РКС-Самара» устраняют сложный засор на ул. Калинина в районе Безымянского рынка.
«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей

В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд руб. К такому выводу пришли специалисты «билайн бизнес» по результатам бенчмаркинга.

Глобальный рынок 5G в корпоративном сегменте при этом составил по итогам 2025 года порядка 20 млрд долларов. В перспективе следующих пяти лет ожидается его рост в среднем на 20% в год. 

Драйвером рынка сетей пятого поколения является развитие private (частных) 5G, на который приходится 40-45% глобального рынка, темп прироста составляет более 35% в год. По оценке экспертов «билайн бизнес», к 2030 году сегмент частных 5G-сетей в России в денежном выражении может достичь 10 млрд руб. в зависимости от активности распространения технологии и уровня цифровизации экономики.

В корпоративном сегменте получают развитие частные сети, которые отвечают требованиям бизнеса по автоматизации и цифровизации процессов, а также требованиям к защите сетей и информации. Тренд усиливается с появлением успешных решений отечественной разработки, увеличивающих коэффициент импортозамещения на объектах критической производственной инфраструктуры. Основной спрос формируют промышленность, транспорт и логистика, а также здравоохранение.

По сравнению с 4G, технология 5G снижает задержки и обеспечивает более стабильную и защищённую передачу данных. Сети предыдущего поколения хуже справляются с высокой нагрузкой и работой сервисов в реальном времени. 5G также позволяет разделять единую инфраструктуру на несколько изолированных виртуальных сетей под разные задачи — например, для передачи видео, управления беспилотной техникой или подключения IoT-устройств (интернета вещей), где важны минимальные задержки и надёжность соединения.

Одним из приоритетных направлений стало развитие сценариев с использованием автономной техники, видеоаналитики и интернета вещей. Компании используют 5G для удалённого управления оборудованием. При этом повышается уровень безопасности: сотрудники могут контролировать технику и операции на расстоянии, без необходимости находиться в потенциально опасных зонах. Также технология используется для мониторинга процессов в реальном времени и более точного контроля за производством.

Первый в России промышленный проект с применением 5G был реализован «билайн бизнес» для СУЭК в 2020 году. Для компании была развёрнута частная сеть 5G/LTE в сложных производственных условиях. Решение обеспечило стабильную связь на удаленных объектах и позволило тестировать цифровые сценарии, включая использование автономной тяжёлой техники.

В рамках проекта была создана сеть с покрытием ключевых зон угольного разреза, которая поддерживает работу оборудования, систем мониторинга и передачу данных в режиме реального времени. Это позволило сократить задержки в управлении техникой, повысить точность контроля процессов и снизить риски простоев.

«Билайн бизнес» продолжает внедрять решения под задачи корпоративных клиентов и берётся за проекты разной сложности: от удалённых производственных площадок до объектов с высокой нагрузкой на сеть. Компания реализует нетипичные и технически сложные сценарии, где требуется индивидуальный подход, точная настройка инфраструктуры, высокая надёжность связи под конкретные задачи бизнеса и ответственность за итоговый производственный результат.

Александр Исаков, руководитель департамента системной интеграции «билайн бизнес»: 
«На производстве любая задержка в передаче данных может спровоцировать серьёзные простои и потери. Частные сети 5G позволяют этого избежать: оборудование, системы мониторинга и сотрудники работают в едином контуре без разрывов связи. В результате бизнес быстрее реагирует на изменения, снижает операционные риски и увеличивает эффективность производства».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru 
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  пресс-службы Билайна

В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
27 апреля 2026  13:44
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
27 апреля 2026  13:44
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  20:42
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  20:42
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
В 27 туре Мир РПЛ
25 апреля 2026  19:59
"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0
