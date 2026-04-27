22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет премьера водевиля  А. Колесникова «Всё дело в шляпке».
САТОБ: премьера водевиля «Всё дело в шляпке» Андрея Колесникова
В связи с праздниками и выходными днями с 1 по 3 мая, часть детских пособий будет выплачена кредитными учреждениями досрочно.
Отделение СФР СО досрочно перечислит семьям детские пособия перед майскими праздниками
В текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут свыше 340 участков региональных и местных дорог, ведущих к местам туристического интереса.
В России ремонтируют дороги к туристическим достопримечательностям: в 2026 году обновят свыше 340 участков
24-25 апреля 2026 года в Нижнем Новгороде прошел Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди школьных команд и команд учреждений среднего профессионального образования.
Самарские юниоры - победители Турнира ПФО по баскетболу 3х3
Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Нижняя Кондурча построили современный фельдшерско-акушерский пункт.
В Елховском районе работает современный ФАП
В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд руб. К такому выводу пришли специалисты «билайн бизнес» по результатам бенчмаркинга.
«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
Вторую неделю специалисты «РКС-Самара» устраняют сложный засор на ул. Калинина в районе Безымянского рынка.
500 кг тряпок достали специалисты «РКС-Самара» из канализации на ул.Калинина в Самаре
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
Весь список
Отделение СФР СО досрочно перечислит семьям детские пособия перед майскими праздниками

В связи с праздниками и выходными днями с 1 по 3 мая, часть детских пособий будет выплачена кредитными учреждениями досрочно.

Уже 29 апреля родителям поступят:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;
пособие на ребенка военнослужащего по линии Отделения СФР по Самарской области.

Согласно стандартному графику, 5 мая будет перечислена ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающие родители получат 8 мая в соответствии с привычным расписанием.

Напомним, что зачисление денежных средств на банковские карты осуществляется в течение суток: если они не поступили утром, следует дождаться их перечисления до конца дня.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.

Новости по теме
22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет премьера водевиля  А. Колесникова «Всё дело в шляпке».
27 апреля 2026, 15:09
САТОБ: премьера водевиля «Всё дело в шляпке» Андрея Колесникова
22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет премьера водевиля  А. Колесникова «Всё дело в шляпке». Общество
38
Вторую неделю специалисты «РКС-Самара» устраняют сложный засор на ул. Калинина в районе Безымянского рынка.
27 апреля 2026, 14:05
500 кг тряпок достали специалисты «РКС-Самара» из канализации на ул.Калинина в Самаре
Вторую неделю специалисты «РКС-Самара» устраняют сложный засор на ул. Калинина в районе Безымянского рынка. ЖКХ
182
Температура воздуха 26 апреля в Самаре ночью +2, +4°С, днем +13, +15°С.
25 апреля 2026, 21:10
26 апреля в регионе без осадков, до +15°С
Температура воздуха 26 апреля в Самаре ночью +2, +4°С, днем +13, +15°С. Экология
845
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
179
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
27 апреля 2026  13:44
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
182
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  20:42
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
1016
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
1564
В 27 туре Мир РПЛ
25 апреля 2026  19:59
"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0
1026
Весь список