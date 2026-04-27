Отделение СФР СО досрочно перечислит семьям детские пособия перед майскими праздниками

В связи с праздниками и выходными днями с 1 по 3 мая, часть детских пособий будет выплачена кредитными учреждениями досрочно.

Уже 29 апреля родителям поступят:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;

пособие на ребенка военнослужащего по линии Отделения СФР по Самарской области.

Согласно стандартному графику, 5 мая будет перечислена ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающие родители получат 8 мая в соответствии с привычным расписанием.

Напомним, что зачисление денежных средств на банковские карты осуществляется в течение суток: если они не поступили утром, следует дождаться их перечисления до конца дня.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.