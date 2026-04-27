Команда КВН «Пятница 13» из Самарской области - в финале Всероссийской Юниор-лиги КВН

269
23 апреля в Сочи состоялась серия полуфиналов Всероссийской Юниор-лиги КВН. Команды со всей России соревновались за проход в финал. Наш регион представили  две самарские команды: «Нью Пипл», Школа 68 г.о. Самара, и «Пятница 13», Школа №13 г.о. Самара. 

По результатам игр в финал прошла команда КВН «Пятница 13».

Детский КВН Самарской области известен во всей стране – именно здесь растут чемпионы телевизионного шоу «КВН. Дети» и участники Всероссийской юниор лиги, показывая высокий результат.

Всероссийская Юниор-лига КВН продолжает объединять талантливых, ярких и смелых детей, доказывая, что детский КВН — это масштабно, современно и по-настоящему важно для будущего страны. Главная цель проекта — развитие творческих способностей детей и подростков, повышение общей культуры движения детского КВН, расширение вовлечённости школьников в креативную деятельность и помощь талантливым ребятам со всей страны в поиске своего пути в творческих и креативных индустриях через участие в любимой поколениями россиян игре КВН.


Напомним, что в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области проводится Детский КВН Самарской области — это социально-значимый проект, охватывающий муниципалитеты Самарской области, путем проведения чемпионатов в четырех дивизионах - Самарский, Тольяттинский, Северо-Восточный, Юго-Западный. Детский КВН – это система обучения школьников, включающая в себя основы сценического мастерства, авторского дела, режиссуры, хореографии, вокала и других видов творчества
Выпускники Детского КВН Самарской области продолжают свой путь в «большом» КВН, благодаря системе лиг в нашем регионе КВНщики не перестают развиваться в юморе.

 

Фото: САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «САМАРСКИЙ КВН»

