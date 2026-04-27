До конца приёма заявок на фестиваль «ФормАРТ» осталось меньше недели

252
В губернии продолжается приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ». Подать заявку можно до 3 мая.

В Самарской области продолжается приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Подать заявку можно до 3 мая 2026 года на сайте formartpfo.ru. Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В 2026 году ключевая тема связана с единством народов России, укреплением межнационального согласия, мира и взаимного уважения.  
У молодых художников осталось меньше недели, чтобы представить свои эскизы. В этом сезоне участникам предлагают пять тематических направлений: «Жизнь народов России в едином ритме», «Традиции объединяют», «Общая миссия», «Связь поколений» и «Россия — наш общий дом». К участию приглашаются профессиональные и начинающие авторы от 18 до 35 лет, которые постоянно проживают в регионах Приволжского федерального округа. От одного участника принимается не более трёх заявок.  
Самарская область традиционно входит в число самых заметных участников фестиваля в ПФО. В 2025 году работа художника из Самарской области вошла в тройку лучших по итогам народного и экспертного голосования. В 2024 году регион занял четвёртое место, в 2023 году самарский автор стал победителем фестиваля, а в 2022 году представитель Самарской области занял второе место. Кроме того, в 2021 году работа самарского художника также была признана лучшей.  
Фестиваль проходит в несколько этапов. Сначала эксперты выберут лучшие эскизы в каждом из 14 регионов округа. Затем победители регионального этапа реализуют свои работы на объектах городской среды, а после этого проекты будут представлены на сайте фестиваля для финального голосования. Итоги сезона подведут в Кирове. Победители, занявшие первое, второе и третье места, получат дипломы, памятные знаки и гранты в размере 200, 150 и 100 тысяч рублей.  

 

Фото:  министерство молодежной политики Самарской области

