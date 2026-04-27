27 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Тимашево на улице Совхозной.
В Кинель-Черкасском районе огнем были объяты 400 квадратных метров - горела сухая трава
27 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области, в ходе которого озвучил ряд кадровых решений.
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев представил и.о. главы Новокуйбышевска
28 апреля в 11:30 в СОУНБ состоится торжественная передача документальной книжной серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
Самарской областной научной библиотеке передадут книги, охватывающие 100 лет истории России
27 апреля на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили вопрос возобновления отопительного сезона.
На оперативном совещании облправительства обсудили возобновление отопительного сезона в соцобъектах
27 апреля, на оперативном совещании в облправительстве Вячеслав Федорищев сделал акцент на работе глав муниципальных образований в режиме повышенной готовности и ухудшения погодных условий.
«Обеспечение безопасности в регионе – наш приоритет»: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве
27 апреля губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве, в ходе которого обсудили реализацию программы «Самарское долголетие», которая также является составляющей регионального проекта «Старшее поколение» национального прое
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании рассмотрел реализацию программы «Самарское долголетие»
Стоматолог Колисниченко: после еды нужно полоскать рот водой.
Стоматолог  рассказала, стоит ли чистить зубы после каждого приема пищи
С 20 по 27 апреля в Самарской области произошло 63 техногенных пожара. Погибли, к сожалению, 2 человека.
ГУ МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за неделю
В регионе обсудили проект имущественной поддержки ветеранов через развитие собственного бизнеса

В Самарской области состоялась встреча участника второго потока образовательной программы «Школа героев» Вячеслава Лушенко с наставником - министром имущественных отношений Самарской области Игорем Андреевым, в рамках которой обсудили выпускной проект, на

В Самарской области состоялась встреча участника второго потока образовательной программы «Школа героев» Вячеслава Лушенко с наставником - министром имущественных отношений Самарской области Игорем Андреевым, в рамках которой обсудили выпускной проект, направленный на поддержку ветеранов специальной военной операции.
Автор проекта Вячеслав Лушенко предложил механизм имущественной поддержки ветеранов, который должен стать инструментом их адаптации к мирной жизни через запуск собственного дела. Ключевая идея - предоставить возможность льготного доступа к государственному и муниципальному имуществу для ведения предпринимательской деятельности.
Проект опирается на уже действующие практики поддержки малого и среднего бизнеса и предлагает адаптировать их под новую социальную задачу. Речь идет не только о передаче помещений или оборудования на льготных условиях, но и о создании системного подхода, где имущественная поддержка работает в связке с другими мерами - образовательными, финансовыми и консультационными.
Особое внимание в ходе обсуждения было уделено необходимости выстраивания понятной и прозрачной схемы взаимодействия начинающих предпринимателей с органами власти - от подачи заявки до получения поддержки и сопровождения проекта.
Наставник проекта, министр имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев, подчеркнул практическую значимость инициативы:
«Этот проект - не просто про имущество. Он про возможность для человека вернуться в активную жизнь через собственное дело. Мы уже видели, как работает система поддержки малого и среднего предпринимательства. И здесь логика та же: если создать понятные и доступные условия, люди начинают развивать бизнес, создавать рабочие места и встраиваться в экономику. Важно, чтобы имущественная поддержка не существовала отдельно, а была частью комплексной системы».
По словам автора проекта, предложенные решения направлены на то, чтобы сделать путь в предпринимательство для ветеранов максимально понятным и доступным:
«Моя задача была - не просто предложить льготу, а выстроить понятный механизм, - отметил Вячеслав Лушенко. - Чтобы человек понимал: куда идти, какие документы нужны, как взаимодействовать с органами власти и какие меры поддержки он может получить на каждом этапе. Тогда это действительно будет работать».
В перспективе проект предполагает разработку нормативных изменений и внедрение единого подхода к имущественной поддержке ветеранов на федеральном уровне. Ожидается, что реализация инициативы позволит не только ускорить адаптацию участников СВО, но и создать дополнительные точки роста для региональной экономики.

 

Фото: министерство имущественных отношений Самарской области

Новости по теме
28 апреля в 11:30 в СОУНБ состоится торжественная передача документальной книжной серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
27 апреля 2026, 19:20
Самарской областной научной библиотеке передадут книги, охватывающие 100 лет истории России
28 апреля в 11:30 в СОУНБ состоится торжественная передача документальной книжной серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017». Общество
134
27 апреля на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили вопрос возобновления отопительного сезона.
27 апреля 2026, 19:14
На оперативном совещании облправительства обсудили возобновление отопительного сезона в соцобъектах
27 апреля на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили вопрос возобновления отопительного сезона. Политика
171
27 апреля, на оперативном совещании в облправительстве Вячеслав Федорищев сделал акцент на работе глав муниципальных образований в режиме повышенной готовности и ухудшения погодных условий.
27 апреля 2026, 18:55
«Обеспечение безопасности в регионе – наш приоритет»: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве
27 апреля, на оперативном совещании в облправительстве Вячеслав Федорищев сделал акцент на работе глав муниципальных образований в режиме повышенной... Политика
135
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
27 апреля 2026  14:05
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
477
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
347
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
27 апреля 2026  13:44
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
325
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  20:42
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
1216
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
1827
Весь список