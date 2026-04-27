В регионе обсудили проект имущественной поддержки ветеранов через развитие собственного бизнеса

В Самарской области состоялась встреча участника второго потока образовательной программы «Школа героев» Вячеслава Лушенко с наставником - министром имущественных отношений Самарской области Игорем Андреевым, в рамках которой обсудили выпускной проект, направленный на поддержку ветеранов специальной военной операции.

Автор проекта Вячеслав Лушенко предложил механизм имущественной поддержки ветеранов, который должен стать инструментом их адаптации к мирной жизни через запуск собственного дела. Ключевая идея - предоставить возможность льготного доступа к государственному и муниципальному имуществу для ведения предпринимательской деятельности.

Проект опирается на уже действующие практики поддержки малого и среднего бизнеса и предлагает адаптировать их под новую социальную задачу. Речь идет не только о передаче помещений или оборудования на льготных условиях, но и о создании системного подхода, где имущественная поддержка работает в связке с другими мерами - образовательными, финансовыми и консультационными.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено необходимости выстраивания понятной и прозрачной схемы взаимодействия начинающих предпринимателей с органами власти - от подачи заявки до получения поддержки и сопровождения проекта.

Наставник проекта, министр имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев, подчеркнул практическую значимость инициативы:

«Этот проект - не просто про имущество. Он про возможность для человека вернуться в активную жизнь через собственное дело. Мы уже видели, как работает система поддержки малого и среднего предпринимательства. И здесь логика та же: если создать понятные и доступные условия, люди начинают развивать бизнес, создавать рабочие места и встраиваться в экономику. Важно, чтобы имущественная поддержка не существовала отдельно, а была частью комплексной системы».

По словам автора проекта, предложенные решения направлены на то, чтобы сделать путь в предпринимательство для ветеранов максимально понятным и доступным:

«Моя задача была - не просто предложить льготу, а выстроить понятный механизм, - отметил Вячеслав Лушенко. - Чтобы человек понимал: куда идти, какие документы нужны, как взаимодействовать с органами власти и какие меры поддержки он может получить на каждом этапе. Тогда это действительно будет работать».

В перспективе проект предполагает разработку нормативных изменений и внедрение единого подхода к имущественной поддержке ветеранов на федеральном уровне. Ожидается, что реализация инициативы позволит не только ускорить адаптацию участников СВО, но и создать дополнительные точки роста для региональной экономики.

