Медицинский психолог: 7 правил, как справляться со стрессом на работе

В течение трудового дня уровень стресса может стать достаточно высоким и в дальнейшем постепенно накапливаться. Человек может чувствовать избыток негативного эмоционального напряжения, повышенную раздражительность и усталость. Как справляться со стрессовыми ситуациями рассказывает заведующая отделением медико-психологической помощи, медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:



"Стресс - это нормальная физиологическая и психологическая реакция организма на любой сильный раздражитель, которая возникает не только из -за негативных факторов, но и в целом из - за высоких нагрузок, большого уровня напряжения или количества задач.



При длительном стрессовом состоянии возникают отрицательные эмоции, которые играют ключевую роль в формировании психосоматических и многих других заболеваний, снижая иммунитет и силы организма в борьбе с негативными факторами. В то время как положительные эмоции повышают работоспособность нервной системы и стабилизируют эмоциональное состояние , помогая противостоять стрессу.



Не всегда можно избежать возникновения стрессовых ситуаций, но в силах любого человека научиться с ними справляться, если следовать простым правилам:



Пересмотрите рабочую нагрузку и определите приоритетность задач. Снизьте требования к своей продуктивности и не сравнивайте себя с другими.



Восстановите свой уровень энергии: нормализуйте сон, режим труда и отдыха, здоровое питание и занятия спортом.



Переключайтесь: оставляйте мысли о работе в офисе, отдыхайте в выходные. Отключите гаджеты и проведите время в реальном мире. Необходимо переключаться на что - то приятное: чтение книги, прогулка , общение с друзьями, увлечение, которое вдохновляет.



Поделитесь своими переживаниями и проблемами с коллегами, в том числе по нерабочим вопросам. Поддержка коллег может стать ценным инструментом в профилактике стресса.



Создайте общий чат для неформального общения или специально выделяйте время на коллективные мероприятия - это ведет к сплочению коллектива и укреплению связей между людьми.



Ищите в каждой ситуации позитивные моменты.



При необходимости не стесняйтесь обращаться к специалистам - психологу, психотерапевту, психиатру".

