Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
В Елховском районе построен современный ФАП

158
Благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в поселке Нижняя Кондурча построили современный фельдшерско-акушерский пункт.

Благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в поселке Нижняя Кондурча построили современный фельдшерско-акушерский пункт. Медицинскую помощь в нем получают жители сел Нижней Кондурчи, Красное Поселение и посёлка Елховое Озеро. Приём ведёт фельдшер — местная жительница.

В ФАПе проводят вакцинацию, оказывают первичную медико-санитарную помощь, а также регулярно организуют выездные приёмы с участием многопрофильных бригад специалистов.

«Новый ФАП — это совершенно иной уровень первичной помощи для наших сельчан, особенно для пожилых людей, которые составляют большинство населения. В Нижней Кондурче теперь есть: доступная среда для маломобильных граждан, современное оборудование — 12-канальный электрокардиограф, дефибриллятор, гинекологическое кресло, отдельные процедурные кабинеты с холодильниками для лекарств и иммунобиологических препаратов, компьютеризированные рабочие места, кондиционеры, весы и ростомеры для взрослых и новорождённых», — отметил главный врач Елховской больницы Леонид Винокуров.

Кроме того, в текущем году в Елховской больнице запланирована установка нового современного флюорографа.

Новые объекты здравоохранения в сельской местности возводятся благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, а также поддержке регионального правительства. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

В Камышлинском районе благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляются подразделения центральной районной больницы.
23 апреля 2026, 15:27
В Камышлинском районе открываются три новых ФАПа
В Камышлинском районе благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляются подразделения центральной районной больницы. Здравоохранение
723
В Тольяттинской городской детской клинической больнице успешно выполнена высокотехнологичная операция 12-летнему подростку - одномоментно выровняли длину ног и восстановили кость.
23 апреля 2026, 15:10
Тольяттинские травматологи  успешно выполнили сложную комбинированную операцию подростку с ДЦП
В Тольяттинской городской детской клинической больнице успешно выполнена высокотехнологичная операция 12-летнему подростку - одномоментно выровняли длину ног и восстановили кость. Здравоохранение
746
Врач-эпидемиолог Самарского областного кардиодиспансера Надежда Филиппова: "Вакцинация помогает снизить риск развития тяжелых форм инфекций".
22 апреля 2026, 15:12
Самарский врач-эпидемиолог: вакцинация защищает от инфекций, опасных для сердца
Врач-эпидемиолог Самарского областного кардиодиспансера Надежда Филиппова: "Вакцинация помогает снизить риск развития тяжелых форм инфекций".   Здравоохранение
1090
Здравоохранение
Благодаря мероприятиям национального проекта
24 апреля 2026  14:49
В Елховском районе построен современный ФАП
158
в селе Ягодное открылась новая врачебная амбулатория
24 апреля 2026  12:44
В селе Ягодное открылась новая врачебная амбулатория
247
В Камышлинском районе благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляются подразделения центральной районной больницы.
23 апреля 2026  15:27
В Камышлинском районе открываются три новых ФАПа
727
В Тольяттинской городской детской клинической больнице успешно выполнена высокотехнологичная операция 12-летнему подростку - одномоментно выровняли длину ног и восстановили кость.
23 апреля 2026  15:10
Тольяттинские травматологи  успешно выполнили сложную комбинированную операцию подростку с ДЦП
749
В этом году уже более 900 участников СВО в регионе прошли углубленную диспансеризацию
23 апреля 2026  12:47
В этом году уже более 900 участников СВО в регионе прошли углубленную диспансеризацию
620
Врач-эпидемиолог Самарского областного кардиодиспансера Надежда Филиппова:
22 апреля 2026  15:12
Самарский врач-эпидемиолог: вакцинация защищает от инфекций, опасных для сердца
1094
Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»
22 апреля 2026  13:59
Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»
861
Минздрав предложил разрешить российским клиникам применять экспериментальные лекарства
22 апреля 2026  11:52
Минздрав предложил разрешить российским клиникам применять экспериментальные лекарства
664
В СамГМУ разработали и внедрили систему управления закупками, учета и оборачиваемости лекарственных препаратов и медизделий
22 апреля 2026  09:44
В СамГМУ разработали и внедрили систему управления закупками, учета и оборачиваемости лекарственных препаратов и медизделий
720
Офтальмолог Антон Казанцев рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы, а также назвал вещи, которые категорически нельзя делать при инфекции.
21 апреля 2026  21:23
Офтальмолог рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы
1083
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16249
Весь список
