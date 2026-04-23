В Камышлинском районе открываются три новых ФАПа

В Камышлинском районе благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляются подразделения центральной районной больницы. Так, новый фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Давлеткулово, где проживает 110 человек. Здесь ФАП отсутствовал многие годы. С конца 2025 года здесь начали принимать первых пациентов.

«В новом ФАПе полностью укомплектовано штатное расписание: работают фельдшер и санитарка. Жители села уже получают помощь в полном объеме. В районе существенно меняются условия для оказания медицинской помощи. Медицинские пункты оснащаются современным оборудованием и мебелью», — прокомментировал исполняющий обязанности главного врача Масхут Хакимов.

Кроме того, в Камышлинском районе ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах Новое Ермаково и Степановка за счет средств областного бюджета.

Модернизация первичного звена здравоохранения - важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счёт средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

