По информации Приволжского УГМС в ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца ночи 24 апреля.
Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем. Об этом 23 апреля сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху» в Национальном центре «Россия»
26 апреля в СОУНБ пройдёт встреча с путешественником, фотографом и писателем Олегом Чегодаевым. Он расскажет о том, как дважды пересёк весь Урал, и представит книги о своих экспедициях.
Участник проекта «Школа героев», ветеран СВО Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником — врио министра промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — для обсуждения проекта по роботизации предприятий промышленности.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с членами региональной общественной организацией «Ветераны специальной военной операции Самарской области», в ходе которой обсудили создание полноценной инфраструктуры для ветеранов СВО, а так
27 апреля на большой сцене САТОБ состоится ежегодный отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит».
Тольяттинский завод сэндвич-панелей «ТЕРКОН» в мае 2026 года запускает новую автоматическую линию по производству сэндвич-панелей, мощностью свыше 2500 кв. м в смену.
На базе УФСИН СО во взаимодействии с СЮИ, Управлением Росгвардии и УФСБ России по Самарской области проведено тактико-строевое занятие в рамках комплексных межкафедральных учений.
В Камышлинском районе открываются три новых ФАПа

В Камышлинском районе благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляются подразделения центральной районной больницы.

В Камышлинском районе благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляются подразделения центральной районной больницы. Так, новый фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Давлеткулово, где проживает 110 человек. Здесь ФАП отсутствовал многие годы. С конца 2025 года здесь начали принимать первых пациентов.

«В новом ФАПе полностью укомплектовано штатное расписание: работают фельдшер и санитарка. Жители села уже получают помощь в полном объеме. В районе существенно меняются условия для оказания медицинской помощи. Медицинские пункты оснащаются современным оборудованием и мебелью», — прокомментировал исполняющий обязанности главного врача Масхут Хакимов.

Кроме того, в Камышлинском районе ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах Новое Ермаково и Степановка за счет средств областного бюджета.

Модернизация первичного звена здравоохранения - важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счёт средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

В Тольяттинской городской детской клинической больнице успешно выполнена высокотехнологичная операция 12-летнему подростку - одномоментно выровняли длину ног и восстановили кость.
23 апреля 2026, 15:10
Тольяттинские травматологи  успешно выполнили сложную комбинированную операцию подростку с ДЦП
В Тольяттинской городской детской клинической больнице успешно выполнена высокотехнологичная операция 12-летнему подростку - одномоментно выровняли длину ног... Здравоохранение
269
Врач-эпидемиолог Самарского областного кардиодиспансера Надежда Филиппова: "Вакцинация помогает снизить риск развития тяжелых форм инфекций".
22 апреля 2026, 15:12
Самарский врач-эпидемиолог: вакцинация защищает от инфекций, опасных для сердца
Врач-эпидемиолог Самарского областного кардиодиспансера Надежда Филиппова: "Вакцинация помогает снизить риск развития тяжелых форм инфекций". Здравоохранение
939
Офтальмолог Антон Казанцев рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы, а также назвал вещи, которые категорически нельзя делать при инфекции.
21 апреля 2026, 21:23
Офтальмолог рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы
Офтальмолог Антон Казанцев рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы, а также назвал вещи, которые категорически нельзя делать при инфекции. Здравоохранение
962
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
494
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
865
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
998
