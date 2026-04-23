В губернии начнут работать шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»

В 2026 году в Самарской области в шести муниципальных образованиях начнут работу мини-кластеры «Пространство смыслов и возможностей». Точки притяжения для молодых и креативных появятся в Жигулёвске, а также в Богатовском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском и Шенталинском районах.

Это не просто досуговые центры, а полноценные площадки для творческого развития. Здесь будут работать арт-мастерские и репетиционные базы с современным оборудованием, студии видео- и звукозаписи, коворкинги и пространства для мероприятий малого формата. Молодым дают дополнительную возможность проявить себя и создавать новые культурные продукты.

В селе Богатом, будущий кластер в Богатовском Доме культуры «Октябрь» назвали «#Недома».

Творческой молодежи готовят коворкинг-центр, музыкальную студию, студию для звукозаписи, фото и видео.



«Сейчас закупаем оборудование, – рассказала директор РДК «Октябрь» Светлана Сальникова – музыкальные инструменты, ребята сами смогут попробовать себя в качестве звукорежиссеров, у них будут профессиональные фотоаппараты, они смогут снимать и монтировать ролики и даже фильмы».



В Год единства народов начнет работать мини-кластер «Мастерская» в Шенталинском РДК. Здесь будут рассказывать о традициях многонациональной Самарской губернии, а также научат ребят азам ремесла. Для этого оборудуют зону для творчества с гончарным кругом, где будут проходить мастер-классы по гончарному делу, вышивке, лозоплетению и другим видам декоративно-прикладного творчества. Предусмотрели место для выставок изделий мастеров; концертный зал с большим LED-экраном, чтобы вести удаленные экскурсии и онлайн-трансляции.



Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Фото: минкульт СО