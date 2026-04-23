В губернии начнут работать шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»

Я нашел ошибку
Главные новости:
По информации Приволжского УГМС в ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца ночи 24 апреля.
В ближайшие 1-3 часа в регионе усилится ветер
Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем. Об этом 23 апреля сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху» в Национальном центре «Россия»
Фальков: в вузах РФ будет новая специальность по автономным мобильным системам
26 апреля в СОУНБ пройдёт встреча с путешественником, фотографом и писателем Олегом Чегодаевым. Он расскажет о том, как дважды пересёк весь Урал, и представит книги о своих экспедициях.
Читатели СОУНБ познакомятся с путешественником и писателем Олегом Чегодаевым - «Уральским Одиссеем»
Участник проекта «Школа героев», ветеран СВО Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником — врио министра промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — для обсуждения проекта по роботизации предприятий промышленности.
Участник проекта «Школа героев» Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником Денисом Гурковым 
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с членами региональной общественной организацией «Ветераны специальной военной операции Самарской области», в ходе которой обсудили создание полноценной инфраструктуры для ветеранов СВО, а так
Вячеслав Федорищев провел встречу с членами организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области»
27 апреля на большой сцене САТОБ состоится ежегодный отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит».
В Самаре состоится отчетный концерт Детской хоровой школы 
Тольяттинский завод сэндвич-панелей «ТЕРКОН» в мае 2026 года запускает новую автоматическую линию по производству сэндвич-панелей, мощностью свыше 2500 кв. м в смену.
В Тольятти стартует производство сэндвич-панелей на заводе «ТЕРКОН»
На базе УФСИН СО во взаимодействии с СЮИ, Управлением Росгвардии и УФСБ России по Самарской области проведено тактико-строевое занятие в рамках комплексных межкафедральных учений.
В УФСИН СО проведено тактико-строевое занятие
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75
0.41
EUR 87.97
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии начнут работать шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»

248
В 2026 году в Самарской области в шести муниципальных образованиях начнут работу мини-кластеры «Пространство смыслов и возможностей». Точки притяжения для молодых и креативных появятся в Жигулёвске, а также в Богатовском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском и Шенталинском районах.
Это не просто досуговые центры, а полноценные площадки для творческого развития. Здесь будут работать арт-мастерские и репетиционные базы с современным оборудованием, студии видео- и звукозаписи, коворкинги и пространства для мероприятий малого формата. Молодым дают дополнительную возможность проявить себя и создавать новые культурные продукты.
В селе Богатом, будущий кластер в Богатовском Доме культуры «Октябрь» назвали «#Недома».
Творческой молодежи готовят коворкинг-центр, музыкальную студию, студию для звукозаписи, фото и видео.

«Сейчас закупаем оборудование, – рассказала директор РДК «Октябрь» Светлана Сальникова – музыкальные инструменты, ребята сами смогут попробовать себя в качестве звукорежиссеров, у них будут профессиональные фотоаппараты, они смогут снимать и монтировать ролики и даже фильмы».

В Год единства народов начнет работать мини-кластер «Мастерская» в Шенталинском РДК. Здесь будут рассказывать о традициях многонациональной Самарской губернии, а также научат ребят азам ремесла. Для этого оборудуют зону для творчества с гончарным кругом, где будут проходить мастер-классы по гончарному делу, вышивке, лозоплетению и другим видам декоративно-прикладного творчества. Предусмотрели место для выставок изделий мастеров; концертный зал с большим LED-экраном, чтобы вести удаленные экскурсии и онлайн-трансляции.

Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
494
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
865
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
998
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
519
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
733
Весь список