Клиентский день пройдет в региональном центре «Мой бизнес»

Региональному Дому предпринимателя исполняется 5 лет. 24 апреля на площадке центра пройдет клиентский день для начинающих и действующих предпринимателей.

«В Самарской области трудится более 140 тысяч субъектов МСП и более 350 тысяч самозанятых. Надежным партнером для каждого, кто хочет развивать свое дело, стал наш региональный центр "Мой бизнес". Мы видим востребованность этих услуг и продолжим развивать инфраструктуру поддержки бизнеса», - отметил Павел Финк.

На специальной сессии «Пять лет "Мой бизнес": честные истории о господдержке» своими историями поделятся:

Александр Родькин - технический директор производственно-инжиниринговой компании «Тесвел»

Александр Бородачев - основатель компании по производству экопродуктов «САВО»

Мария Казак - генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области»

Екатерина Добрецова - руководитель центра «Лëвушка»

Игорь и Константин Брусянцевы - семейное производство ореховых паст GONGO, Navifood.

Клиентский день пройдет 24 апреля в региональном центре «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211), с 12:00 до 13:30.

