Клиентский день пройдет в региональном центре «Мой бизнес»

Региональному Дому предпринимателя исполняется 5 лет. 24 апреля на площадке центра пройдет клиентский день для начинающих и действующих предпринимателей.
«В Самарской области трудится более 140 тысяч субъектов МСП и более 350 тысяч самозанятых. Надежным партнером для каждого, кто хочет развивать свое дело, стал наш региональный центр "Мой бизнес". Мы видим востребованность этих услуг и продолжим развивать инфраструктуру поддержки бизнеса», - отметил Павел Финк.
На специальной сессии «Пять лет "Мой бизнес": честные истории о господдержке» своими историями поделятся:
Александр Родькин - технический директор производственно-инжиниринговой компании «Тесвел»
Александр Бородачев - основатель компании по производству экопродуктов «САВО»
Мария Казак - генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Екатерина Добрецова - руководитель центра «Лëвушка»
Игорь и Константин Брусянцевы - семейное производство ореховых паст GONGO, Navifood.
Клиентский день пройдет 24 апреля в региональном центре «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211), с 12:00 до 13:30.
