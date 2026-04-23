В Самаре состоится отчетный концерт Детской хоровой школы 

27 апреля 2026 года в 18:30 на большой сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится ежегодный отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит».

В программе концерта – выступления всех хоровых коллективов школы: хора первоклассников «Искорки», младшего хора «Радость», образцового художественного коллектива старшего хора «Ventus». (6+)



2026 год в России объявлен годом Единства народов России, а для Самарской области – этот год юбилейный, губерния отмечает 175-летие со дня основания региона. В отчётном концерте с помощью музыки объединятся обе темы. Как яркий пример дружбы разных регионов, прозвучат произведения из хорового цикла «Это всё Россия» на слова самарских поэтов композитора из Казани Елены Паниной.



Программа концерта адресована широкой аудитории и включает в себя классическую и современную хоровую музыку русских композиторов, которая раскрывает различные стороны нашей культуры. Гости концерта услышат совершенно разные произведения: от лирической музыки Антона Аренского и энергичных народных мотивов до интересных современных композиций.



Художественный руководитель Центральной детской хоровой школы Ирина Фёдорова: «Наши отчетные концерты – это не только демонстрация освоенной учебной программы, новых произведений и талантов учеников. Это традиция, которая связывает множество людей, скрепляет их любовью к музыке и красоте. В этом году повод особенно приятный, ведь мы будем воспевать красоту родного края и всей России целиком. Это большая гордость, но и большая ответственность».

Фото: минкульт СО