Минприроды СО напоминает об ответственности за уничтожение редких растений

С первым весенним теплом распустились первоцветы – в дикой природе губернии насчитываются десятки видов раннецветущих растений. Хотя некоторые из них сохраняют устойчивые популяции и не находятся на грани исчезновения, значительная часть требует особой охраны, а их общее состояние вызывает тревогу у специалистов.

«К сожалению, именно красота и раннее цветение делают эти растения особенно уязвимыми. Главный лимитирующий фактор – это массовый сбор на букеты, когда вырываются целые популяции, иногда даже вместе с луковицами. Даже просто прогуливаясь по особо охраняемым природным территориям, человек наносит вред, вытаптывая молодые растения, что лишает их сил для дальнейшего роста. Осознанное отношение к природе должно быть основой для каждого», – комментирует кандидат биологических наук, доцент СГСПУ Валентина Ильина.

Многие первоцветы размножаются исключительно семенами, и каждый сорванный цветок – это несостоявшееся «потомство», которое могло бы дать жизнь новому поколению. Помимо этого, на численности растений сказываются застройка территорий, весенние палы травы, лесные пожары и изменение климата.

В Самарской области под особой защитой находится целый ряд видов. Сохранять их помогает национальный проект «Экологическое благополучие» и региональная госпрограмма «Охрана окружающей среды Самарской области». В Красную книгу региона занесены такие растения, как прострел раскрытый (сон-трава) и прострел луговой, желтоцвет весенний и волжский (известные как горицвет или адонис), нежные ветреницы алтайская и волжская, рябчик русский, тюльпаны Биберштейна и Шренка, а также ирис (касатик): низкий, сибирский, солелюбивый и безлистный. А вот настоящие подснежники (Галантус) в дикой природе Самарской области не произрастают: просто в быту сложилась традиция называть «подснежниками» почти все раннецветущие растения.

«Срывая цветки, человек наносит вред, но и лишает кормовой базы проснувшихся шмелей, пчел и других насекомых-опылителей, для которых первоцветы являются единственным источником пищи ранней весной», – добавила Валентина Ильина.

Природоохранная деятельность заключается не только в запретах. Параллельно в регионе ведется активная научная и практическая работа по восстановлению исчезающих видов. По инициативе министерства природных ресурсов и экологии Самарской области и при участии ученых Самарского университета и Самарского ботанического сада в регионе успешно реализуется программа реинтродукции, то есть возвращения редких растений в их естественную среду обитания. В рамках этой работы специалисты отбирают образцы растений, выращивают их в питомниках и затем высаживают на особо охраняемых природных территориях, где популяции могут восстановиться без вмешательства человека.

Самым ярким примером успеха этой долгой и кропотливой работы стал пион тонколистный – тот самый «аленький цветочек» из известной сказки, который еще в первом издании Красной книги Самарской области 2007 года значился как исчезнувший вид. Благодаря усилиям биологов, которые с 1994 года занимались его восстановлением, популяцию удалось не только возродить, но и сделать ее устойчивой – во втором издании Красной книги Самарской области от 2017 года пион тонколистный уже не числится.

Тем не менее, надеяться только на труд ученых нельзя. Важно помнить, что сбор или уничтожение краснокнижных растений влечет за собой административную ответственность. Согласно статье 8.35 КоАП РФ, за подобные действия предусмотрен штраф для граждан в размере от 2500 до 5000 рублей с конфискацией орудий добычи и самих растений. Ответственность предусмотрена и на региональном уровне статьей 8.5 Закона Самарской области, где штраф для граждан составляет от 1500 до 2500 рублей.

«При поступлении в министерство сведений о причинении вреда растениям, занесённым в Красную книгу Самарской области, эконадзор проверяет их принадлежность к краснокнижным видам и принимает меры по привлечению виновного к административной ответственности, если вина будет доказана в установленном порядке, — прокомментировала экологический инспектор минприроды региона Ольга Мартынова. — «Просим жителей быть сознательными и не покупать первоцветы, тем более краснокнижные. Покупая их, человек поощряет незаконный сбор, который ведёт к дальнейшему сокращению численности редких растений и их полному исчезновению».

Если нет уверенности, относится ли цветок к редким видам, лучшим решением будет вовсе отказаться от его сбора. Каждое оставленное в природе растение – это осознанное и уважительное отношение к окружающей среде губернии.

Фото: минприроды СО