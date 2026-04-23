Вячеслав Федорищев провел встречу с членами организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области»

По информации Приволжского УГМС в ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца ночи 24 апреля.
Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем. Об этом 23 апреля сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху» в Национальном центре «Россия»
26 апреля в СОУНБ пройдёт встреча с путешественником, фотографом и писателем Олегом Чегодаевым. Он расскажет о том, как дважды пересёк весь Урал, и представит книги о своих экспедициях.
Участник проекта «Школа героев», ветеран СВО Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником — врио министра промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — для обсуждения проекта по роботизации предприятий промышленности.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с членами региональной общественной организацией «Ветераны специальной военной операции Самарской области», в ходе которой обсудили создание полноценной инфраструктуры для ветеранов СВО, а так
27 апреля на большой сцене САТОБ состоится ежегодный отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит».
Тольяттинский завод сэндвич-панелей «ТЕРКОН» в мае 2026 года запускает новую автоматическую линию по производству сэндвич-панелей, мощностью свыше 2500 кв. м в смену.
На базе УФСИН СО во взаимодействии с СЮИ, Управлением Росгвардии и УФСБ России по Самарской области проведено тактико-строевое занятие в рамках комплексных межкафедральных учений.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с членами региональной общественной организацией «Ветераны специальной военной операции Самарской области», в ходе которой обсудили создание полноценной инфраструктуры для ветеранов СВО, а также другую всестороннюю помощь после возвращения их к домой.

«Задача не только в том, чтобы объединять ветеранское сообщество, но прежде всего в том, чтобы помогать вернувшимся участникам специальной военной операции встраиваться в мирную жизнь, реализовывать себя на гражданских специальностях, развивать собственное дело, одним словом – успешно адаптироваться в новой мирной жизни», - отметил Вячеслав Федорищев.

В апреле текущего года по ходатайству губернатора Вячеслава Федорищева региональная общественная организация «Ветераны специальной военной операции Самарской области» принята в члены всероссийской Ассоциации ветеранов СВО, а руководитель данной организации генерал Андрей Колотовкин утвержден региональным представителем Ассоциации.

«Уверен, что все присутствующие знают Андрея Владимировича. Он после увольнения с военной службы работает моим помощником, продолжает активно взаимодействовать с воинскими коллективами, ведет большую работу по оказанию гуманитарной помощи, вовлечен во взаимодействие с ветеранами СВО. Поэтому мною было предложено ему стать региональным представителем Ассоциации ветеранов СВО и организовать работу во взаимодействии с другими ветеранскими организациями», - подчеркнул глава региона.

«Своей работой в первую очередь вижу оказание помощи ребятам, которые возвращаются с фронта. У нас, в соответствии с вашим поручением, Вячеслав Андреевич, именно в Самарском регионе, каждый руководитель должен зарезервировать места для будущих участников специальной военной операции на своих предприятиях. Кроме того, проработаем вопрос возможности удаленной работы для участников СВО, которые по тем или иным причинам не смогут работать на территории работодателя, здесь в первую очередь речь идет об ограничениях по здоровью», - сказал помощник Губернатора Самарской области, руководитель региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области», региональный представитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Андрей Колотовкин.

Ранее региональным представителем в Ассоциации был Денис Михайлин. Он передал лучшие практики и наработки и теперь идет на федеральное повышение.

В Самарской области накоплен значительный опыт работы общественных объединений с ветеранами СВО. Работа в этом направлении продолжается.
На встрече обсудили дальнейшие планы работы общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области».

Глава региона поручил министерству имущественных отношений Самарской области и министерству внутренней политики Самарской области оказать содействие в решении вопроса с помещением для размещения общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области».

Кроме того, Вячеслав Федорищев поставил задачу Герою России Максиму Девятову оказать содействие организации в выстраивании дальнейшей работы. Также в числе задач губернатор обозначил укрепление взаимодействия с фондом «Защитники Отечества».

«У Вас большой опыт работы на серьезном административном посту, Вы зарекомендовали себя как хороший руководитель. Кроме того, Вы как никто другой знаете о работе с ветеранами СВО», - отметил глава региона, обращаясь к Максиму Девятову.

В Самарской области для участников СВО и членов их семей действуют более 45-ти мер поддержки, их перечень постоянно дополняется. При этом глава подчеркнул значительную роль в этой работе общественных объединений и прежде всего ветеранских организаций.

Следующим этапом деятельности региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области» является утверждение Координационного совета (по аналогии с федеральной структурой), в состав которого должны войти руководители крупнейших ветеранских общественных объединений и организаций, занимающихся вопросами поддержки участников СВО, а также назначение исполнительного директора.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

