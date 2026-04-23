В УФСИН СО проведено тактико-строевое занятие

В УФСИН России по Самарской области проведено тактико-строевое занятие в рамках комплексных межкафедральных учений.
На базе УФСИН России по Самарской области во взаимодействии с Самарским юридическим институтом ФСИН России, Управлением Росгвардии по Самарской области и УФСБ России по Самарской области проведено тактико-строевое занятие в рамках комплексных межкафедральных учений.
Была отработана тактика действий при проведении специальной операции по пресечению массовых беспорядков осужденных в исправительном учреждении.
В результате грамотных и слаженных действий всех взаимодействующих подразделений противоправные действия были пресечены, заложники освобождены, а лица, их захватившие, задержаны.
Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО