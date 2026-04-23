Сегодня на железнодорожном вокзале Самара открыли выставку «Космическое достояние» с подлинными экспонатами ракетно-космической отрасли.

Выставка является уникальным культурно-просветительским проектом, приуроченным к 65-летию первого полета человека в космос.

Уникальные космические образцы предоставлены такими ведущими промышленными предприятиями ПФО как АО «РКЦ „Прогресс“», ПАО «ОДК-Кузнецов» и Самарским университетом им. Королёва

К примеру, на выставке можно ознакомиться с ракетно-космической техникой, которую создают в АО «РКЦ „Прогресс“». В экспозиции представлены макеты знаменитой ракеты-носителя «Союз-2», на которой сегодня космонавты отправляются к МКС, «Союз-5», «Молния», «Восток», а также макеты спутников дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д» и «Ресурс-П», сообщает пресс-служба КбшЖД.