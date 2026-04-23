По информации Приволжского УГМС в ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца ночи 24 апреля.
Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем. Об этом 23 апреля сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху» в Национальном центре «Россия»
26 апреля в СОУНБ пройдёт встреча с путешественником, фотографом и писателем Олегом Чегодаевым. Он расскажет о том, как дважды пересёк весь Урал, и представит книги о своих экспедициях.
Участник проекта «Школа героев», ветеран СВО Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником — врио министра промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — для обсуждения проекта по роботизации предприятий промышленности.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с членами региональной общественной организацией «Ветераны специальной военной операции Самарской области», в ходе которой обсудили создание полноценной инфраструктуры для ветеранов СВО, а так
27 апреля на большой сцене САТОБ состоится ежегодный отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит».
Тольяттинский завод сэндвич-панелей «ТЕРКОН» в мае 2026 года запускает новую автоматическую линию по производству сэндвич-панелей, мощностью свыше 2500 кв. м в смену.
На базе УФСИН СО во взаимодействии с СЮИ, Управлением Росгвардии и УФСБ России по Самарской области проведено тактико-строевое занятие в рамках комплексных межкафедральных учений.
На железнодорожном вокзале Самара открыли выставку «Космическое достояние»

284
23 апреля на железнодорожном вокзале Самара открыли выставку «Космическое достояние» с подлинными экспонатами ракетно-космической отрасли. 

Выставка является уникальным культурно-просветительским проектом, приуроченным к 65-летию первого полета человека в космос.

Уникальные космические образцы предоставлены такими ведущими промышленными предприятиями ПФО как АО «РКЦ „Прогресс“», ПАО «ОДК-Кузнецов» и Самарским университетом им. Королёва

К примеру, на выставке можно ознакомиться с ракетно-космической техникой, которую создают в АО «РКЦ „Прогресс“». В экспозиции представлены макеты знаменитой ракеты-носителя «Союз-2», на которой сегодня космонавты отправляются к МКС, «Союз-5», «Молния»,  «Восток», а также макеты спутников дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д» и «Ресурс-П», сообщает пресс-служба КбшЖД.

