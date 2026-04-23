29 апреля Приволжский федеральный округ станет участником марафона Общества «Знание», приуроченного к Году единства народов России. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В Нижнем Новгороде перед школьниками и студентами выступят государственные и общественные деятели, герои страны, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства. Они расскажут о значении единства народов для развития страны. Организатор марафона — Общество «Знание».

Единство народов России — исторически сложившаяся реальность, доказавшая свою прочность на протяжении столетий, опора суверенитета и залог великих побед России. Современное российское общество объединено общим культурным кодом, который основан на сохранении и развитии культуры и русского языка. Гордость за общее прошлое, готовность достигать национальные цели развития в настоящем и уверенность в общем счастливом будущем станут темами марафона Знание.Первые, приуроченного к Году единства народов России.

Участников будущего марафона приветствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Мы единый народ, у нас общая история и судьба. В этом наша сила. Единство — это фундамент нашего общества. Марафон Общества «Знание» охватывает наш округ и всю страну, объединяет молодежь, формирует будущее России. Важно, что эта просветительская организация сплачивает молодых людей вокруг знаний ведущих ученых, деятелей культуры, выдающихся спортсменов и лидеров бизнеса. Такие встречи вдохновляют, воспитывают патриотизм и готовят к ответственным решениям, укрепляя наше национальное единство на годы вперед», — сказал Игорь Комаров.

Цель марафона — показать единство народов России как основу побед и достижений в разных областях: экономике, науке, спорте, культуре, искусстве. На площадке марафона Знание.Первые в Нижнем Новгороде выступят: генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, писатель, подполковник Захар Прилепин, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, телеведущая, руководитель Театра на воде и Центра по синхронному плаванию, депутат Московской городской думы Мария Киселёва, аэрокосмический инженер, популяризатор науки, амбассадор Общества «Знание» Денис Прудник, актер театра и кино Илья Глинников, повар, музыкант и ведущий программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди и другие выдающиеся люди.

Марафон Знание.Первые охватит всю страну: его площадки откроются в каждом из федеральных округов России, объединят более 18 тысяч участников, для которых выступят более 100 лекторов. В первый день марафона лекторы встретятся с молодежью в Москве, Нижнем Новгороде, Махачкале, Твери, Барнауле, Якутске, Новом Уренгое, Нарьян-Маре и Донецкой Народной Республике. Во второй день программа продолжится в Москве и Нижнем Новгороде, а в третий — в Москве и Астрахани. Главной площадкой марафона станет Центральный выставочный зал «Манеж».

Выступления лекторов будут транслироваться на сайте Общества «Знание» и в официальной группе просветительской организации во ВКонтакте. Трансляции с региональных площадок также будут доступны в окружных сообществах «Знания».

Первый федеральный просветительский марафон Знание.Первые был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества «Знание». За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1600 встреч молодежи с выдающимися людьми, а трансляции этих событий набрали более 1,3 млрд просмотров.

Фото предоставлено Российским обществом «Знание»