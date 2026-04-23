Приволжский федеральный округ станет участником марафона Общества "Знание"

По информации Приволжского УГМС в ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца ночи 24 апреля.
В ближайшие 1-3 часа в регионе усилится ветер
Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем. Об этом 23 апреля сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху» в Национальном центре «Россия»
Фальков: в вузах РФ будет новая специальность по автономным мобильным системам
26 апреля в СОУНБ пройдёт встреча с путешественником, фотографом и писателем Олегом Чегодаевым. Он расскажет о том, как дважды пересёк весь Урал, и представит книги о своих экспедициях.
Читатели СОУНБ познакомятся с путешественником и писателем Олегом Чегодаевым - «Уральским Одиссеем»
Участник проекта «Школа героев», ветеран СВО Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником — врио министра промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — для обсуждения проекта по роботизации предприятий промышленности.
Участник проекта «Школа героев» Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником Денисом Гурковым 
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с членами региональной общественной организацией «Ветераны специальной военной операции Самарской области», в ходе которой обсудили создание полноценной инфраструктуры для ветеранов СВО, а так
Вячеслав Федорищев провел встречу с членами организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области»
27 апреля на большой сцене САТОБ состоится ежегодный отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит».
В Самаре состоится отчетный концерт Детской хоровой школы 
Тольяттинский завод сэндвич-панелей «ТЕРКОН» в мае 2026 года запускает новую автоматическую линию по производству сэндвич-панелей, мощностью свыше 2500 кв. м в смену.
В Тольятти стартует производство сэндвич-панелей на заводе «ТЕРКОН»
На базе УФСИН СО во взаимодействии с СЮИ, Управлением Росгвардии и УФСБ России по Самарской области проведено тактико-строевое занятие в рамках комплексных межкафедральных учений.
В УФСИН СО проведено тактико-строевое занятие
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Приволжский федеральный округ станет участником марафона Общества "Знание"

Нижний Новгород примет марафон Знание.Первые в ПФО.  

29 апреля Приволжский федеральный округ станет участником марафона Общества «Знание», приуроченного к Году единства народов России. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В Нижнем Новгороде перед школьниками и студентами выступят государственные и общественные деятели, герои страны, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства. Они расскажут о значении единства народов для развития страны. Организатор марафона — Общество «Знание».
Единство народов России — исторически сложившаяся реальность, доказавшая свою прочность на протяжении столетий, опора суверенитета и залог великих побед России. Современное российское общество объединено общим культурным кодом, который основан на сохранении и развитии культуры и русского языка. Гордость за общее прошлое, готовность достигать национальные цели развития в настоящем и уверенность в общем счастливом будущем станут темами марафона Знание.Первые, приуроченного к Году единства народов России. 
Участников будущего марафона приветствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
«Мы единый народ, у нас общая история и судьба. В этом наша сила. Единство — это фундамент нашего общества. Марафон Общества «Знание» охватывает наш округ и всю страну, объединяет молодежь, формирует будущее России. Важно, что эта просветительская организация сплачивает молодых людей вокруг знаний ведущих ученых, деятелей культуры, выдающихся спортсменов и лидеров бизнеса. Такие встречи вдохновляют, воспитывают патриотизм и готовят к ответственным решениям, укрепляя наше национальное единство на годы вперед», — сказал Игорь Комаров.
Цель марафона — показать единство народов России как основу побед и достижений в разных областях: экономике, науке, спорте, культуре, искусстве. На площадке марафона Знание.Первые в Нижнем Новгороде выступят: генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, писатель, подполковник Захар Прилепин, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, телеведущая, руководитель Театра на воде и Центра по синхронному плаванию, депутат Московской городской думы Мария Киселёва, аэрокосмический инженер, популяризатор науки, амбассадор Общества «Знание» Денис Прудник, актер театра и кино Илья Глинников, повар, музыкант и ведущий программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди и другие выдающиеся люди. 
Марафон Знание.Первые охватит всю страну: его площадки откроются в каждом из федеральных округов России, объединят более 18 тысяч участников, для которых выступят более 100 лекторов. В первый день марафона лекторы встретятся с молодежью в Москве, Нижнем Новгороде, Махачкале, Твери, Барнауле, Якутске, Новом Уренгое, Нарьян-Маре и Донецкой Народной Республике. Во второй день программа продолжится в Москве и Нижнем Новгороде, а в третий — в Москве и Астрахани. Главной площадкой марафона станет Центральный выставочный зал «Манеж».
Выступления лекторов будут транслироваться на сайте Общества «Знание» и в официальной группе просветительской организации во ВКонтакте. Трансляции с региональных площадок также будут доступны в окружных сообществах «Знания». 
Первый федеральный просветительский марафон Знание.Первые был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества «Знание». За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1600 встреч молодежи с выдающимися людьми, а трансляции этих событий набрали более 1,3 млрд просмотров. 

 

 

Фото предоставлено Российским обществом «Знание»

В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
