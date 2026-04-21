Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе

Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.

В посёлке проживает около 200 человек, треть из которых — жители нетрудоспособного возраста. Ранее в населенном пункте не было стационарного медицинского пункта. Помощь жители получали в рамках работы мобильного комплекса.

Теперь во Взгорье есть современный медпункт с постоянным графиком работы, что позволяет проводить диспансеризацию, профилактические осмотры и оказывать первичную помощь на месте.

«Открытие стационарного ФАПа в посёлке Взгорье — это качественное изменение доступности первичной медико-санитарной помощи. Появление постоянного медицинского работника и полноценного здания с инфраструктурой — реальный результат системной государственной поддержки сельского здравоохранения», - отметила главный врач больницы Вера Лиходедова.

Новые объекты здравоохранения в сельской местности возводятся благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, а также поддержке регионального правительства. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО