Я нашел ошибку
Главные новости:
22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка «За кулисами времени»
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
В Самаре прошёл XI «Космический полумарафон»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.24
-0.81
EUR 88.38
-1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе

Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.

В посёлке проживает около 200 человек, треть из которых — жители нетрудоспособного возраста. Ранее в населенном пункте не было стационарного медицинского пункта. Помощь жители получали в рамках работы мобильного комплекса.
Теперь во Взгорье есть современный медпункт с постоянным графиком работы, что позволяет проводить диспансеризацию, профилактические осмотры и оказывать первичную помощь на месте.

«Открытие стационарного ФАПа в посёлке Взгорье — это качественное изменение доступности первичной медико-санитарной помощи. Появление постоянного медицинского работника и полноценного здания с инфраструктурой — реальный результат системной государственной поддержки сельского здравоохранения», - отметила главный врач больницы Вера Лиходедова.

Новые объекты здравоохранения в сельской местности возводятся благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, а также поддержке регионального правительства. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню донора.
20 апреля 2026, 16:58
На 215 литров пополнился банк донорской крови региона в Национальный день донора
20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню... Общество
614
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
20 апреля 2026, 15:10
Офтальмолог  рассказала, как сохранить здоровье глаз
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз. Здравоохранение
629
Торакальный хирург высшей категории Самарского областном онкодиспансера Олег Ермаков умер 17 апреля 2026 года.
18 апреля 2026, 19:38
Умер хирург Олег Ермаков, проработавший более 36 лет в Самарском областном онкологическом диспансере
Торакальный хирург высшей категории Самарского областном онкодиспансера Олег Ермаков умер 17 апреля 2026 года. Общество
1037
26 апреля в 12.00 в парке Победы состоится фестиваль «Тольятти. Здоровье. 2026»
20 апреля 2026  19:32
В Тольятти пройдет фестиваль здоровья
635
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
20 апреля 2026  15:10
Офтальмолог  рассказала, как сохранить здоровье глаз
633
В отделении выездной патронажной службы областного онкологического диспансера работает 5 бригад, выполняющих врачебно-сестринские и сестринские визиты.
17 апреля 2026  16:27
Более 8100 выездов в 2025 году провела паллиативная служба областного онкодиспансера 
1268
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
1035
Минздрав изменил сроки записи на прием к врачу через «Госуслуги»
17 апреля 2026  09:18
Минздрав изменил сроки записи на прием к врачу через «Госуслуги»
870
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 установлено новое эндоскопическое оборудование предназначенное для проведения процедуры ЭРХПГ - эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография.
16 апреля 2026  17:38
В Тольятти врачи проводят оперативное лечение заболеваний печени, поджелудочной железы и желчных протоков на современном оборудовании
1341
В регионе внедрены новые организационные технологии для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
16 апреля 2026  15:26
В регионе внедрены новые организационные технологии для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1175
В Клиниках СамГМУ выполняют уникальные для России малоинвазивные операции при синдроме кубитального канала
16 апреля 2026  09:32
В Клиниках СамГМУ выполняют уникальные для России малоинвазивные операции при синдроме кубитального канала
1068
Тяжесть сезонной аллергии на березу в этом году будет зависеть прежде всего от погодных условий, поэтому аллергикам важно заранее подготовиться к периоду цветения.
15 апреля 2026  20:56
Врач-аллерголог: советы по подготовке организма к аллергии на березу
1511
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16234
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
230
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
248
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
587
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
535
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
580
Весь список